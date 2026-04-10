وفاة وزير الخارجية الإيراني السابق متأثرا بجراحه في هجوم إسرائيلي أمريكي

أفادت وسائل إعلام إيرانية بوفاة كمال خرازي، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية ووزير خارجية الجمهورية الإسلامية من عام 1997 إلى عام 2005، متأثراً بجراحه بعد إصابته بجروح خطيرة في هجوم إسرائيلي أمريكي قبل نحو أسبوع ونصف.

وذكرت تقارير إيرانية أن زوجة خرازي قُتلت في هجوم استهدف منزلهما في طهران.

وفي وقت سابق، أكد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، أن إيران لا تسعى للحرب لكنها لن تتنازل عن حقوقها، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال مجتبى خامنئي: ينبغي أن يتواصل حضور الشعب الإيراني في الميدان".

وأضاف مجتبى خامنئي: قواتنا المسلحة حولت الحرب إلى انتصار كبير رغم ما تعرضت له إيران من هجمات".

وأكمل مجتبى خامنئي: “إيران ستنقل إدارة مضيق هرمز إلى مرحلة جديدة، وإيران عازمة على الثأر لزعيمها الراحل علي خامنئي”.

ولفت مجتبى خامنئي:" الشعب الإيراني انتصر في المعركة.. والدولة تحولت إلى قوة عظمى"، مضيفا:" إعلان المفاوضات مع أمريكا لا يعني انسحابنا من ميدان المعركة".