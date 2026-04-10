تمديد استثنائي .. قرارات جديدة بشأن إغلاق المحلات والمقاهي 11 مساء

تزايدت معدلات البحث عن مواعيد غلق المحلات والمولات والمقاهي في مصر، غد الجمعة، مع اقتراب عطلة أعياد المسيحيين، بعد إعلان الحكومة تمديد ساعات العمل لتصبح مفتوحة لتلبية احتياجات المواطنين والزوار خلال أيام الاحتفال.



مواعيد جديدة لإغلاق المحلات

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تمديد ساعات عمل المحلات والمطاعم حتى 11 مساء، اعتبارًا من غد وحتى 27 أبريل الجاري.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، اليوم الخميس، أن قرار غلق المحال والمطاعم أثار نوعًا من التباين في الآراء، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت القرار بمد عمل ساعات إلى 11 مساء، بعد الانخفاض النسبي في أسعار الوقود عالميًا، والذي قال إنه مرتبط باستدامة واستمرار وقف إطلاق النار.



المحافظات والمحال المستثناة من القرار

أوضح رئيس الوزراء، أن هذا قرار الغلق لا يشمل بعض المحافظات والمناطق السياحية، ومنها: جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، ومدينتا الغردقة ومرسى علم بالبحر الأحمر، وكذلك المنشآت السياحية والمحلات الواقعة على شاطئ النيل في محافظتي القاهرة والجيزة، نظرًا للطبيعة السياحية والترفيهية لهذه المناطق.

كما يُستثنى من القرار بعض الأنشطة الحيوية التي تلبي احتياجات المواطنين اليومية، مثل الصيدليات، المخابز، السوبر ماركت، ومحلات البقالة.



استثناءات للمنشآت السياحية والنقل

نصت المادة الثالثة من القرار، على أن مواعيد الغلق الجديدة لا تنطبق على المطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيًا والمتواجدة بالموانئ الجوية والبحرية والبرية، محطات القطارات، المطاعم والكافيتريات والأنشطة المرخصة سياحيًا داخل المنشآت الفندقية أو الملحقة بها.

كما شدد القرار على مراعاة مواعيد بعض الأنشطة الليلية الخاصة بالمحال التي تقدم منتجات أساسية، مثل محلات بيع الفواكه والخضراوات والدواجن وأسواق الجملة.



خريطة مواعيد غلق المحلات والكافيهات والمولات

يبدأ تطبيق غلق المحلات والمولات اعتبارا من غد الجمعة 10 أبريل حتى يوم الإثنين 13 أبريل 2026، حيث تستمر المحلات في العمل حتى الساعة 11 مساءً بدلًا من 9 مساءً، وذلك بالتزامن مع أعياد المسيحيين 2026.

وأوضح مجلس الوزراء أن هذا القرار يسري لمدة 4 أيام فقط، على أن تعود مواعيد الغلق إلى طبيعتها عقب انتهاء تلك الفترة، بحيث تغلق المحال في الساعة 9 مساءً يوميًا، مع مد العمل حتى 10 مساءً يومي الخميس والجمعة.



أهداف غلق المحلات والمولات

يستهدف قرار غلق المولات والمحلات تحقيق عدة أهداف، من أبرزها:

- تقليل استهلاك الكهرباء خلال أوقات الذروة.

- ترشيد استخدام الموارد والطاقة.

- تنظيم مواعيد العمل داخل الأسواق.

- تعزيز الانضباط ورفع كفاءة الأداء في القطاعين التجاري والخدمي.