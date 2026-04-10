الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تمديد استثنائي .. قرارات جديدة بشأن إغلاق المحلات والمقاهي 11 مساء

إغلاق المحلات والمقاهي 11 مساءً
إغلاق المحلات والمقاهي 11 مساءً
خالد يوسف

تزايدت معدلات البحث عن مواعيد غلق المحلات والمولات والمقاهي في مصر، غد الجمعة، مع اقتراب عطلة أعياد المسيحيين، بعد إعلان الحكومة تمديد ساعات العمل لتصبح مفتوحة لتلبية احتياجات المواطنين والزوار خلال أيام الاحتفال.


مواعيد جديدة لإغلاق المحلات

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تمديد ساعات عمل المحلات والمطاعم حتى 11 مساء، اعتبارًا من غد وحتى 27 أبريل الجاري.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، اليوم الخميس، أن قرار غلق المحال والمطاعم أثار نوعًا من التباين في الآراء، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت القرار بمد عمل ساعات إلى 11 مساء، بعد الانخفاض النسبي في أسعار الوقود عالميًا، والذي قال إنه مرتبط باستدامة واستمرار وقف إطلاق النار.


المحافظات والمحال المستثناة من القرار

أوضح رئيس الوزراء، أن هذا قرار الغلق لا يشمل بعض المحافظات والمناطق السياحية، ومنها: جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، ومدينتا الغردقة ومرسى علم بالبحر الأحمر، وكذلك المنشآت السياحية والمحلات الواقعة على شاطئ النيل في محافظتي القاهرة والجيزة، نظرًا للطبيعة السياحية والترفيهية لهذه المناطق.

كما يُستثنى من القرار بعض الأنشطة الحيوية التي تلبي احتياجات المواطنين اليومية، مثل الصيدليات، المخابز، السوبر ماركت، ومحلات البقالة.


استثناءات للمنشآت السياحية والنقل

نصت المادة الثالثة من القرار، على أن مواعيد الغلق الجديدة لا تنطبق على المطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيًا والمتواجدة بالموانئ الجوية والبحرية والبرية، محطات القطارات، المطاعم والكافيتريات والأنشطة المرخصة سياحيًا داخل المنشآت الفندقية أو الملحقة بها.

كما شدد القرار على مراعاة مواعيد بعض الأنشطة الليلية الخاصة بالمحال التي تقدم منتجات أساسية، مثل محلات بيع الفواكه والخضراوات والدواجن وأسواق الجملة.


خريطة مواعيد غلق المحلات والكافيهات والمولات

يبدأ تطبيق غلق المحلات والمولات اعتبارا من غد الجمعة 10 أبريل حتى يوم الإثنين 13 أبريل 2026، حيث تستمر المحلات في العمل حتى الساعة 11 مساءً بدلًا من 9 مساءً، وذلك بالتزامن مع أعياد المسيحيين 2026.

وأوضح مجلس الوزراء أن هذا القرار يسري لمدة 4 أيام فقط، على أن تعود مواعيد الغلق إلى طبيعتها عقب انتهاء تلك الفترة، بحيث تغلق المحال في الساعة 9 مساءً يوميًا، مع مد العمل حتى 10 مساءً يومي الخميس والجمعة.


أهداف غلق المحلات والمولات

يستهدف قرار غلق المولات والمحلات تحقيق عدة أهداف، من أبرزها:

- تقليل استهلاك الكهرباء خلال أوقات الذروة.

- ترشيد استخدام الموارد والطاقة.

- تنظيم مواعيد العمل داخل الأسواق.

- تعزيز الانضباط ورفع كفاءة الأداء في القطاعين التجاري والخدمي.

تعلمت من الزعيم ولم أخشى التهديدات.. أبرز تصريحات نضال الشافعي في ندوة صدى البلد

طريقة عمل أم علي بالجلاش.. وصفة سهلة ومختلفة

طارق الشناوي يحسم الجدل: ياسمين عبدالعزيز تاريخ فني ولا مجال لمقارنتها بمي عمر

إزاي تعرف الرنجة البايظة.. حتى لو التجار أخفوا علامات فسادها

تعلمت من الزعيم ولم أخشى التهديدات.. أبرز تصريحات نضال الشافعي في ندوة صدى البلد

لم ينجح أحد إلا أنا.. مسلم يطرح الأغنية الرسمية لفيلم "برشامة"

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

