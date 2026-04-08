سيرا على الأقدام.. محافظ دمياط يتابع تطبيق قرار غلق المحال العامة



تابع الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، تنفيذ قرار دولة رئيس مجلس الوزراء ، بشأن غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم والكافيتريات وذلك في التاسعة مساءًا ماعدا يومى الخميس والجمعة فى تمام العاشرة مساءًا ،ضمن جولته المسائية بمدينة كفر سعد .

حيث تجول " المحافظ " ببعض المناطق بالمدينة، سيرًا على الاقدام وأكد على متابعته الدورية لتنفيذ القرار، مؤكدًا على الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات الأمنية ، للتعامل الفوري مع أى مخالفات لذلك ، فى إطار الجهود المبذولة لتطبيق ضوابط ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة.

جاء ذلك بحضور وحيد عبد ربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد و المقدم أحمد جمال مدير إدارة المرافق.