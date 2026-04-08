خطوة جديدة نحو تطوير شامل.. محافظ دمياط يترأس اجتماع متابعة مشروع «حيّنا» بمنطقة الشعراء

ترأس الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط اجتماعًا لمتابعة الموقف الخاص بمشروع "حيّنا" الجاري تنفيذه بمنطقة الشعراء، بالتعاون بين موئل الأمم المتحدة (UN-Habitat) ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وبتمويل من أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية.

وجاء الاجتماع بحضور الدكتور محمد فوزي، نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، وأحمد رزق، مدير مكتب مصر بموئل الأمم المتحدة، وإيمان رضوان، مدير أول برامج بالسفارة السويسرية، ولمياء مليجي، مدير برنامج التنمية المحلية والسياسات الحضرية بموئل الأمم المتحدة، والمهندسة إلهام قاسم، المدير الوطني للمشروع بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندس محمود سالم بالهيئة أيضًا، والدكتور أحمد ضرغامي، مدير برنامج الخدمات الرئيسية والمناخ بموئل الأمم المتحدة، والدكتورة هبة الفولي، استشاري المشروع، والأستاذ محمد رمضان، المنسق الميداني ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وعدد من ممثلي الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة والوحدة المحلية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض أهداف المشروع نحو رفع كفاءة البنية التحتية وإعادة ترتيب الأراضي، بما يسهم في تحقيق عائد تشاركي على الإدارة المحلية والأهالي، وبما يسهم أيضًا في وضع استراتيجية وخارطة طريق نحو تحقيق التنمية الاقتصادية بالمحافظة، وفقًا لتوجهات الدولة المصرية.

وعلى صعيد متصل، اطّلع المحافظ على الموقف التنفيذي للمشروع وفقًا لمكوناته الرئيسية، والتي تتبلور حول تطوير منهجية أكثر شفافية وكفاءة في التخطيط والتصميم الحضري وإدارة الأراضي، ورفع كفاءة إدارة المالية العامة المحلية والاستثمار، وكذلك رفع كفاءة وفاعلية إطار التنمية الاقتصادية المحلية، ودعم السياسات والقوانين الحضرية.

وناقش الدكتور حسام الدين فوزي عددًا من المحاور المطروحة بشأن المشروع، مؤكدًا على أهمية التشاور المجتمعي في كافة خطواته، ومشددًا على دعم المحافظة الكامل للمشروع، وتبادل الرؤى والخبرات، خاصةً مع تضمنه أهدافًا لتوعية وتدريب العاملين بالمحافظة، بما يضمن استدامة النتائج المستهدفة.