محافظ دمياط : نعمل على على جذب المزيد من الاستثمارات





التقى الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، ونائبه الدكتور محمد فوزى مع اللواء دكتور حسام الدين جعفر رئيس الإدارة المركزية للاستثمار الداخلي ، والدكتور احمد الشاذلي مدير عام مكتب مكتب متابعة الاستثمار الداخلي بمحافظة بورسعيد والمشرف على مكتب دمياط والدكتور احمد فاروق مدير المكتب الفني و احمد حازم مكتب متابعة الاستثمار محافظة دمياط و شيماء الامام مكتب متابعة الاستثمار محافظة دمياط.

هذا وقد شهد اللقاء مناقشة أوجه التعاون المشترك فيما يخص ملف الاستثمار، حيث تم تبادل الرؤى والأفكار المقترحة بشأن الخطة الاستثمارية والفرص المتاحة بالمحافظة ، وناقش " محافظ دمياط " عدد من المحاور الخاصة بذلك وفقًا للقوانين واللوائح المرتبطة بالاستثمار وكذا المقومات الاستثمارية التى تحظى بها المحافظة.

هذا وقد بحث " المحافظ " خطط التواصل والتنسيق بين الجانبين بما توحيد الرؤى والأفكار بما يعزز أهداف تعزيز الاستثمار و الخروج بمشروعات استثمارية متنوعة فى إطار عدد من الخطوات ، وأكد " الدكتور حسام الدين فوزى " على اهتمام المحافظة بهذا الملف باعتباره من الملفات المهمة التى تدعم الرؤى التنموية، و العمل على جذب المزيد من الاستثمارات و التيسير على المستثمرين.