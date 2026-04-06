انطلاق المرحلة الثانية لمبادرة عيون أطفالنا مستقبلنا بدمياط الأسبوع المقبل

عقد ياسـر عماره، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، والدكتور محمد عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بدمياط، اجتماعاً موسعاً لمناقشة آليات تنفيذ المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، وتحديد المدارس المركزية والمعاهد الأزهرية كنقاط ارتكاز لضمان الوصول لأكبر عدد من الطلاب، بالإضافة إلي خطط تنفيذ التدخلات الطبية، التي تشمل الكشوفات المتخصصة، وتوفير العلاج، وتسليم النظارات الطبية، وصولاً إلى إجراء العمليات الجراحية، بالمجان تماماً لطلاب المرحلة الابتدائية.

​حضر الاجتماع نخبة من قيادات التعليم والصحة والأزهر ، الدكتور عرفة قيقه مسئول المبادرة بمؤسسة الليونز و ​ا الدكتورة رحاب البراشي مدير عام التعليم العام و​حسني منصور مدير التعليم الابتدائي المركزي و​الدكتورة ريهام مندور منسق المبادرة بمديرية الشئون الصحية، ومنسقي المبادرة بالصحة ومنسق المبادرة بالأزهر الشريف.

​أكد "ياسر عماره" أن محافظة دمياط تعد من أوائل المحافظات تنفيذاً للمبادرة،و بناءً على توجيهات الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، سيتم تقديم الدعم الكامل لأبناء المحافظة.

وأوضح أن الكشوفات ستجرى داخل "مدارس مركزية" تم تجهيزها كمستشفيات ميدانية مزودة بأحدث الأجهزة الطبية، لتستقبل كل مدرسة الحالات المحولة من 40 مدرسة محيطة، تيسيراً على الطلاب وأولياء أمورهم.

​مؤكدا أن بصر الأطفال هو بوابتهم لاكتشاف العالم؛ لذا نهدف من خلال هذه المبادرة إلى توفير بيئة صحية تضمن تطورهم العقلي وتحصيلهم الدراسي.

​من جانبه، كشف الدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ، عن حصيلة المرحلة الأولى الذي نفذها 90 فريقاً طبياً من الزائرات الصحيات، مشيراً إلى أنه تم فحص نحو 127 ألف طالب وتحديد قرابة 5 آلاف تلميذ يعانون من مشكلات في الإبصار ويتم توزيع النظارات والأدوية داخل المدارس، مع تحويل الحالات الحرجة والجراحية إلى المستشفيات المتخصصة بالتعاون مع مؤسسة الليونز.

و​عن مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" (Sight for Kids)

​أوضح الدكتور عرفة قيقه مسئول المبادرة بمؤسسة الليونز أن المبادرة تمثل شراكة استراتيجية عالمية بين المؤسسة العالمية لأندية الليونز وشركة "جونسون آند جونسون"، وتمتد لـ 23 عاماً، حيث ​استفاد منها أكثر من 50 مليون تلميذ حول العالم ويتم توزيع أكثر من نصف مليون نظارة طبية مجاناً سنوياً.

​تأتي هذه الفعاليات ثمرة للتعاون المشترك بين وزارات (الصحة، التربية والتعليم، التنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي) مع المجتمع المدني، لتحقيق أهداف الدولة المصرية في بناء إنسان صحيح ومعافى.