أخبار التكنولوجيا.. سامسونج تغزو الأسواق بسلسلة هواتف قابلة للطي جديدة وإليك أفضل ساعات ذكية في 2026

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بمواصفات ثورية.. سامسونج تغزو الأسواق بسلسلة هواتف قابلة للطي جديدة

يبدو أن هواتف سامسونج القابلة للطي الجديدة تقترب من موعد إطلاقها وقد ظهرت هواتف Galaxy Z Fold 8 وZ Flip 8، بالإضافة إلى ما يبدو أنه نسخة أعرض من Fold، إلى جانب سماعات أذن جديدة

لهواتف ايفون وأندرويد.. إليك أفضل ساعات ذكية في 2026

كثيرة هي أنواع الساعات الذكية في الأسواق التي تنافس ساعات أبل والتي تأتي بإمكانيات عصرية وأسعار معقولة، وفيما يلي أبرز ساعات ذكية بميزات تقارب ساعة Apple Watch الذكية.

أعلنت شركة Redmi رسميًا عن ساعتها الذكية Redmi Watch 6. ويتم طرح الساعة الذكية الجديدة في الصين في 23 أكتوبر، إلى جانب هاتف Redmi K90 Pro Max الذكي. وستتميز Watch 6 بتحديثات جوهرية في التصميم والشاشة وعمر البطارية، مع التركيز على سعرها المناسب.

مواصفات هاتف Honor Magic 9 المدمج.. أبرزها نظام كاميرات متطور

وفقًا لتسريب جديد من المتوقع أن تأتي سلسلة Honor Magic 9 القادمة بنظام تصوير يحمل علامة ARRI التجارية المشتركة.

تُعدّ شركة ARRI الشركة الرائدة عالميًا في تصميم كاميرات الأفلام الاحترافية والعدسات وأنظمة الإضاءة ومعدات ما بعد الإنتاج. تأسست الشركة عام 1917 ومقرها ألمانيا، وتظهر معداتها في الأفلام والوثائقيات والإنتاجات عالية الجودة.

لأول مرة بتغييرات جديدة .. جوجل تحدّث ميزة Now Playing في Pixel

أصبحت ميزة "التشغيل الآن" في هواتف بيكسل تتعرف على الموسيقى بشكل موثوق مرة أخرى لدى العديد من المستخدمين، وهو تحسن ملحوظ بعد أكثر من عام من الإخفاقات المتكررة التي دفعت المستخدمين إلى استخدام تطبيق Shazam.