محافظة الجيزة تنظم رحلة ترفيهية لأبناء المؤسسات إلى المتحف المصري الكبير احتفالًا بيوم اليتيم
تصعيد قانوني بواقعة طبيبة دهب.. النيابة تحقق في التصوير غير المصرح وشهادات تؤكد تعرضها للاستفزاز
طقس اليوم.. السحب الممطرة تطرق أبواب الحدود الغربية وتمتد للوجه البحري
عدو المدينة وخائن .. هجوم غير مسبوق في كريات شمونة ضد نتنياهو ومطالب بسحب لقبه
تخص الغياب دون إذن.. الشيوخ يعدل البند الرابع من المادة 80 بقانون جهاز حماية المنافسة
سماع دوي انفجارات بمجمع جنوب بارس للبتروكيماويات في عسلوية بإيران
زيادة مرتقبة.. تفاصيل صرف المرتبات والمعاشات الجديدة في هذا الموعد
بحضور مدبولي وأخنوش.. بدء أعمال الدورة الأولى لـ لجنة التنسيق المصريةـ المغربية
مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي بالبحيرة
ترامب فقد عقله.. أعضاء بالكونجرس الأمريكي يشككون في إدراك ترامب ويصفونه بـ"المجنون"
الفيومي: موظفو المحليات ليس كلهم فاسدين.. و"2 أو 3% مشوهين العاملين فيها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

مواصفات هاتف Honor Magic 9 المدمج.. أبرزها نظام كاميرات متطور

هاتف Honor
لمياء الياسين

وفقًا لتسريب جديد من المتوقع أن تأتي سلسلة Honor Magic 9 القادمة بنظام تصوير يحمل علامة ARRI التجارية المشتركة.

 تُعدّ شركة ARRI الشركة الرائدة عالميًا في تصميم كاميرات الأفلام الاحترافية والعدسات وأنظمة الإضاءة ومعدات ما بعد الإنتاج. تأسست الشركة عام 1917 ومقرها ألمانيا، وتظهر معداتها في الأفلام والوثائقيات والإنتاجات عالية الجودة.

 سلسلة Magic 9


بحسب المصدر، ستوفر سلسلة Magic 9 "إمكانيات فيديو استثنائية". لن تكون بمستوى هاتف Honor التجريبي "Robot Phone"، ولكنها قد تكون كافية لتحدي الاعتقاد السائد منذ فترة طويلة بأن هواتف Android متأخرة في تسجيل الفيديو.

من المتوقع إطلاق سلسلة هواتف Honor Magic 9 في أكتوبر ويشير المصدر أيضاً إلى أنه إذا كان الهاتف قادراً على معالجة الفيديو بكفاءة، فمن المرجح أن تكون جودة الصور الثابتة جيدة أيضاً. ويُلمح إلى أن سلسلة Magic 9 قد تُقدم ترقية شاملة في مجال التصوير.

ألمح الرئيس التنفيذي لشركة Honor إلى أن نظام التصوير الجديد هذا قد يتفوق على أداء كاميرا Apple الحالية وإلى جانب الكاميرات، من المتوقع أيضًا أن تظهر سلسلة Magic 9 لأول مرة مع معالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6، المبني على عملية 2 نانومتر من TSMC.

 يشير المصدر إلى أن سلسلة هواتف Honor Magic 9 ستُطلق في أكتوبر، وذلك مباشرةً بعد الإعلان المتوقع عن سلسلة هواتف iPhone 18.

وتشير التقارير إلى أن Magic 9 قد يأتي بشاشة أصغر مقارنةً بشاشة Honor Magic 8 التي يبلغ حجمها 6.58 بوصة، وعلى الرغم من حجمه الأصغر، فمن المتوقع أن يتميز ببطارية أكبر، قد تتجاوز سعة بطارية OnePlus 15T التي تبلغ 7500 مللي أمبير، وكشف تسريب جديد أن Magic 9 قد يضم نظام كاميرا ثلاثية بدقة 200 ميجابكسل.

ميزات كاميرا هاتف Honor Magic 9

وقبل أيام، أفادت التقارير أن شركة Honor تعمل على ترقية بطارية هاتف Magic 9، إلى بطارية بسعة 8000 مللي أمبير، لكن لا تتوفر معلومات حول إمكانيات الشحن السريع للجهاز، ولكن يُقال إنه يدعم الشحن اللاسلكي.

وكان هاتف Honor Magic 8 مزودًا ببطارية سعة 7000 مللي أمبير، مع دعم الشحن السلكي بقدرة 90 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 80 واط.

وتشير التقارير الأولية إلى أن هاتف ماجيك 9 سيعمل بمعالج سنابدراجون 8 إيليت من الجيل السادس. ومن المتوقع أن تكشف شركة كوالكوم عن هذا المعالج بتقنية 2 نانومتر في سبتمبر من هذا العام.

مواصفات كاميرا هاتف Honor Magic 9

على الجانب الآخر من المتوقع أن يضم هاتف Honor Magic 9 كاميرا خلفية رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مزودة بمستشعر كبير بحجم 1/2.8 بوصة. 

أما الكاميرا الخلفية المخصصة للقطات فائقة الاتساع، فستحتوي على مستشعر بدقة 50 ميجابكسل.

وسيضمّ الإعداد الخلفي كاميرا تليفوتوغرافية بيريسكوبية بدقة 64 ميجابكسل مزودة بمستشعر متوسط ​​الحجم (نصف بوصة). وبينما لا تتوفر معلومات عن الكاميرا الأمامية للجهاز، فمن المحتمل أن يحتفظ بكاميرا السيلفي بدقة 50 ميجابكسل الموجودة في هاتف ماجيك 8.

وعن قدرة الشحن من المتوقع أن يأتي ببطارية سعة 8000 مللي أمبير و إمكانيات الشحن السريع للجهاز، وذلك إضافة إلى أنه يدعم الشحن اللاسلكي بقوة 90 واط والشحن اللاسلكي بقوة 80 واط.

هاتف ماجيك 9

وعن الميزات الآخرى لهاتف Magic 9 فهو يتميز بشاشة OLED LTPO مسطحة قياس 6.3 بوصة . ومن المتوقع أن يحتوي على مستشعر بصمة مدمج في الشاشة بتقنية الموجات فوق الصوتية لتعزيز الأمان. أما باقي تفاصيل الجهاز فلا تزال طي الكتمان.
 

عودة الأمطار والطقس السيء بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

عودة الأمطار والطقس السيئ بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

مجدي عبد الغني

تعليق غير متوقع من مجدي عبد الغني بعد فوز الزمالك علي المصري

دمار الطائرة الأمريكية داخل إيران

أول خطة لوقف إطلاق النار بين إيران ضد إسرائيل وأمريكا.. وهذه شروطها

لترشيد النفقات.. وزير النقل يتفقد محطة رمسيس ويكرم 22 من العاملين بالسكك الحديدية

ندوة فكرية متميزة للدكتور عصام شرف

اسامة كمال: المرحلة الحالية تشهد تحديات متسارعة وأوضاعا دولية معقدة

جامعة عين شمس

جامعة عين شمس تقود التحول الرقمي في البحث العلمي بورشة عن الذكاء الاصطناعي

بالصور

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها في عيد ميلاد جومانا مراد

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت
ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت
ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت

قبل شم النسيم.. طريقة عمل الرنجة بالطحينة

قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة
قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة
قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة

رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك

أورمان الشرقية توزع بطاطس على 2000 أسرة أولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

فيديو

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد