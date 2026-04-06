الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

لهواتف ايفون وأندرويد.. إليك أفضل ساعات ذكية في 2026

لمياء الياسين

كثيرة هي أنواع الساعات الذكية في الأسواق التي تنافس ساعات أبل والتي تأتي بإمكانيات عصرية وأسعار معقولة، وفيما يلي أبرز ساعات ذكية بميزات تقارب ساعة Apple Watch الذكية.
 

ميزات ساعة  Redmi Watch 6

أعلنت شركة Redmi رسميًا عن ساعتها الذكية Redmi Watch 6. ويتم طرح الساعة الذكية الجديدة في الصين في 23 أكتوبر، إلى جانب هاتف Redmi K90 Pro Max الذكي. وستتميز Watch 6 بتحديثات جوهرية في التصميم والشاشة وعمر البطارية، مع التركيز على سعرها المناسب.

تعد ساعة Redmi Watch 6 مزودة بشاشة AMOLED مقاس 2.07 بوصة مع حواف متناسقة فائقة الضيق بسمك 2 مم، مما يوفر تجربة مشاهدة شاملة. استخدمت شاومي إطارًا أوسطًا من سبائك الألومنيوم عالي القوة للهيكل، مما يمنح الساعة الذكية مظهرًا وملمسًا أكثر فخامة مقارنةً بالطرازات السابقة. يعتمد الجهاز على تصميم أحادي الهيكل للحفاظ على هيكله العام نحيفًا وخفيف الوزن.

أكدت Redmi أيضًا أن ساعة Watch 6 ستتوفر بألوان الأزرق الضبابي، والأسود الكلاسيكي، والفضي القمري. ورغم أن الألوان الثلاثة تشترك في إطار الألومنيوم نفسه، إلا أن كل لون يمنح الساعة الذكية طابعًا مميزًا. يجمع إصدار الأزرق الضبابي بين إطار فضي غير لامع وحزام أزرق فاتح، مما يمنحها مظهرًا أنيقًا ومتناسقًا. 

في المقابل، يتميز طراز "كلاسيك بلاك" بإطار وسوار أسودين متناسقين، مما يجعله مناسبًا للمناسبات الرسمية وغير الرسمية. ويكمل طراز "مونلايت سيلفر" المجموعة بإطار أبيض فضي وسوار أبيض، وهو مزيج قد يجذب النساء أكثر، وفقًا لشاومي.


مواصفات ساعة Oppo Watch X3

أطلقت أوبو أحدث ساعاتها الذكية، Watch X3 والتي تأتي بتصميم مذهل، وميزات متقدمة لتتبع الصحة

تتميز ساعة Oppo Watch X3 بتصميم خفيف الوزن مصنوع بالكامل من التيتانيوم وشاشة OLED من نوع LTPO مقاس 1.5 بوصة توفر سطوعًا عاليا لضمان رؤية واضحة تحت أشعة الشمس 

تتمتع الساعة الذكية بمتانة عالية بفضل مقاومتها للغبار والماء وتتفوق ساعة Watch X3 في تتبع الصحة، إذ توفر تقييمات لمخاطر ضغط الدم بدون استخدام أجهزة قياس الضغط التقليدية، ومراقبة يومية لضغط الدم

تأتي ساعة Oppo Watch X3 بمستشعرات تخطيط القلب الكهربائي، ومعدل ضربات القلب، ونسبة الأكسجين في الدم، وقياس درجة حرارة المعصم، بالإضافة إلى فحص صحي مدته 60 ثانية يحلل 14 مؤشرًا باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ويشمل تتبع النوم واكتشاف مراحل النوم، ومراقبة الشخير، وتحليل مخاطر مشاكل النوم.

تدعم الساعة الذكية أكثر من 100 وضع رياضي و تتضمن وضع جري لحرق الدهون وتتعقب الساعة أيضا مقاييس اللياقة البدنية التفصيلية مثل وقت ملامسة القدم للأرض، وتوازن الخطوة، وحرق السعرات الحرارية وتستخدم نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) 
تأتي الساعة مزودة بوظيفة شريحة eSIM مستقلة للمكالمات والرسائل، وإصدار ساعة ذكية مزود بتطبيق WeChat للتواصل بدون هاتف وتعمل بنظام ColorOS Watch 16 مع واجهات ساعة قابلة للتخصيص، وإشعارات سريعة، وتحكم بالإيماءات.

توفر البطارية ما يصل إلى ثلاثة أيام من الاستخدام المكثف، وخمسة أيام من الاستخدام العادي، و16 يومًا في وضع البطارية الطويلة.

  ساعة Rollme Vast

أعلنت شركة Rollme عن أحدث ساعاتها الذكية، Rollme Vast. وهي تجمع بين شاشة منحنية وميزات تتبع الصحة وبطارية ضخمة بسعة 1000 مللي أمبير في الساعة. 

تتميز ساعة Rollme Vast بشاشة IPS منحنية ثلاثية الأبعاد مقاس 1.83 بوصة ذات حواف رفيعة، وأزرار تحكم باللمس سريعة الاستجابة، وتصميم أنيق وعصري. كما توفر مجموعة متنوعة من واجهات الساعة وتدعم خلفيات الصور المخصصة.
بحسب الشركة المصنعة، تتضمن الساعة الذكية ميزات متقدمة لتتبع الصحة من خلال مستشعر HX3918. فهي تراقب معدل ضربات القلب في الوقت الفعلي، وتُصدر تنبيهات في حال ارتفاع معدل ضربات القلب، وتتتبع مستويات الأكسجين في الدم. كما توفر مراقبة النوم، وتحلل مراحل النوم العميق والخفيف وحركة العين السريعة (REM) لمساعدة المستخدمين على تحسين عادات نومهم.

أضافت Rollme أكثر من 70 وضعًا رياضيًا إلى ساعة Vast. تكتشف هذه الأوضاع تلقائيًا أنشطة مثل الجري والتجديف وتسلق الصخور، مع إنشاء تقارير مفصلة بعد التمرين. تتميز الساعة الذكية أيضًا بمقاومة للماء بمعيار IP68، مما يسمح للمستخدمين بتتبع مقاييس السباحة مثل معدل ضربات الذراع ومسافة السباحة 
زودت شركة Rollme ساعة Vast ببطارية سعة 1000 مللي أمبير، مما يقلل بشكل ملحوظ من الحاجة إلى الشحن المتكرر. وتدّعي الشركة أن الساعة الذكية تدوم حتى 40 يومًا في الوضع العادي، حتى مع تفعيل مراقبة معدل ضربات القلب ونسبة الأكسجين في الدم بشكل مستمر. ويمكن تمديد عمر البطارية إلى 200 يوم في وضع الاستعداد، مما يجعلها من أكثر الساعات الذكية كفاءة في استهلاك الطاقة في السوق.

يدعم جهاز Vast تقنية Bluetooth 5.4 لإجراء مكالمات عالية الدقة. ويتضمن مساعدًا صوتيًا يعمل بالذكاء الاصطناعي، مما يتيح للمستخدمين إدارة الجداول الزمنية، وضبط المنبهات، والتحكم في الموسيقى باستخدام الأوامر الصوتية.

