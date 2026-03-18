بتصميم مُذهل وعمر بطارية أطول.. «أوبو» تغزو الأسواق بهاتف جديد | اعرف أهم مواصفاته

أطلقت شركة OPPO هاتف K14 5G ويركز الهاتف على عمر البطارية، والمتانة، والأداء السلس في الاستخدام اليومي. يأتي بشاشة HD+ مقاس 6.75 بوصة بدقة 1604 × 720 بكسل.

تدعم الشاشة معدل تحديث 120 هرتز وسطوعًا يصل إلى 1125 شمعة/م². يعمل الجهاز بنظام Android 16 مع واجهة ColorOS 16.

يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 6300 بتقنية 6 نانومتر، مع وحدة معالجة رسوميات ARM Mali-G57 MC2 بتردد 1072 ميجاهرتز. يتوفر الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 6 أو 8 جيجابايت من نوع LPDDR4X، مع دعم ذاكرة وصول عشوائي افتراضية تصل إلى 8 جيجابايت. تشمل خيارات التخزين سعتي 128 و256 جيجابايت من نوع UFS 2.2، مع إمكانية توسيع التخزين حتى 1 تيرابايت باستخدام بطاقة microSD. وقد أضافت OPPO نظام تبريد بغرفة بخار بمساحة 3900 مم² للمساعدة في التحكم بالحرارة.

يحتوي هاتف K14 5G على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.8، وكاميرا ثانوية بدقة 2 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.4. ويدعم تسجيل الفيديو بدقة تصل إلى 1080p بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

أما الكاميرا الأمامية، فهي بدقة 8 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 1080p بمعدل 30 إطارًا في الثانية. كما يتضمن الهاتف مستشعر بصمة مثبتًا على الجانب.

يتميز الجهاز بتصنيف IP69 لمقاومة الغبار والماء. أبعاده 166.61 × 78.51 × 8.61 ملم ووزنه 212 جرامًا. يتميز بسطح خلفي وإطار غير لامع، مما يجعله سهل الحمل.

تشمل خيارات الاتصال دعم شبكات الجيل الخامس 5G SA وNSA، وشبكات الجيل الرابع المزدوجة بتقنية VoLTE، وشبكة Wi-Fi 802.11 ac بتردد 2.4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز، وتقنية Bluetooth 5.4، ونظام تحديد المواقع العالمي GPS مع GLONASS، ومنفذ USB من النوع C. يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة ويدعم الشحن السريع SuperVOOC بقدرة 45 واط. الشاحن مرفق في العلبة.

الأسعار والتوافر

يتوفر هاتف OPPO K14 5G بألوان الأبيض اللؤلؤي، والبنفسجي اللؤلؤي، والأزرق الجليدي. سعر نسخة 6 جيجابايت + 128 جيجابايت هو 17,999 روبية، ونسخة 6 جيجابايت + 256 جيجابايت هي 19,999 روبية، أما نسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت فسعرها 21,999 روبية. سيبدأ بيعه ابتداءً من 20 مارس