قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحرس الوطني الكويتي يعلن إسقاط 7 طائرات درون
شاهد.. انتظام الدراسة بالمدارس اليوم قبل ساعات من بدء اجازة عيد الفطر
كلود لوروا : السنغال سيستعيد حقه والكاف مقبل على هزة ارتدادية
رئيس الوزراء اليوناني: لن نشارك في أي عملية بالقرب من مسرح العمليات الحالي
للمسافرين في إجازة العيد.. مواعيد قطارات الصعيد اليوم الأربعاء 18 مارس 2026
الأرصاد تُحذر: تقلبات جوية حادة.. وأمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة
بدعم من مشتريات الأجانب.. مؤشر البورصة الرئيسي يقفز 1.65% أول تعاملات اليوم
زيلينسكي يدعو ترامب وستارمر إلى الاجتماع والتوصل إلى أرضية مشتركة
الدفاع السعودية: اعتراض و إسقاط 3 مسيرات بالقرب من حي السفارات والمنطقة الشرقية
قبل موقعة الحسم في القاهرة.. كيف يمكن لـ الأهلي قلب الطاولة على الترجي وخطف بطاقة نصف النهائي؟
بعد قرار الكاف.. مهيب عبد الهادي:فوزي لقجع جامد قوي
6 قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات شهر مارس 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بتصميم مُذهل وعمر بطارية أطول.. «أوبو» تغزو الأسواق بهاتف جديد | اعرف أهم مواصفاته

لمياء الياسين

أطلقت شركة OPPO هاتف K14 5G ويركز الهاتف على عمر البطارية، والمتانة، والأداء السلس في الاستخدام اليومي. يأتي بشاشة HD+ مقاس 6.75 بوصة بدقة 1604 × 720 بكسل. 

تدعم الشاشة معدل تحديث 120 هرتز وسطوعًا يصل إلى 1125 شمعة/م². يعمل الجهاز بنظام Android 16 مع واجهة ColorOS 16.

يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 6300 بتقنية 6 نانومتر، مع وحدة معالجة رسوميات ARM Mali-G57 MC2 بتردد 1072 ميجاهرتز. يتوفر الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 6 أو 8 جيجابايت من نوع LPDDR4X، مع دعم ذاكرة وصول عشوائي افتراضية تصل إلى 8 جيجابايت. تشمل خيارات التخزين سعتي 128 و256 جيجابايت من نوع UFS 2.2، مع إمكانية توسيع التخزين حتى 1 تيرابايت باستخدام بطاقة microSD. وقد أضافت OPPO نظام تبريد بغرفة بخار بمساحة 3900 مم² للمساعدة في التحكم بالحرارة.

يحتوي هاتف K14 5G على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.8، وكاميرا ثانوية بدقة 2 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.4. ويدعم تسجيل الفيديو بدقة تصل إلى 1080p بمعدل 60 إطارًا في الثانية. 

أما الكاميرا الأمامية، فهي بدقة 8 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 1080p بمعدل 30 إطارًا في الثانية. كما يتضمن الهاتف مستشعر بصمة مثبتًا على الجانب.

يتميز الجهاز بتصنيف IP69 لمقاومة الغبار والماء. أبعاده 166.61 × 78.51 × 8.61 ملم ووزنه 212 جرامًا. يتميز بسطح خلفي وإطار غير لامع، مما يجعله سهل الحمل.

 تشمل خيارات الاتصال دعم شبكات الجيل الخامس 5G SA وNSA، وشبكات الجيل الرابع المزدوجة بتقنية VoLTE، وشبكة Wi-Fi 802.11 ac بتردد 2.4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز، وتقنية Bluetooth 5.4، ونظام تحديد المواقع العالمي GPS مع GLONASS، ومنفذ USB من النوع C. يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة ويدعم الشحن السريع SuperVOOC بقدرة 45 واط. الشاحن مرفق في العلبة.

الأسعار والتوافر

يتوفر هاتف OPPO K14 5G بألوان الأبيض اللؤلؤي، والبنفسجي اللؤلؤي، والأزرق الجليدي. سعر نسخة 6 جيجابايت + 128 جيجابايت هو 17,999 روبية، ونسخة 6 جيجابايت + 256 جيجابايت هي 19,999 روبية، أما نسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت فسعرها 21,999 روبية. سيبدأ بيعه ابتداءً من 20 مارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هلال شهر شوال

عبر 7 لجان.. «البحوث الفلكية» يستطلع هلال شوال وتحديد موعد أول أيام عيد الفطر الخميس

صورة أرشيفية

جبل من ذهب تحت الأرض .. ثروة تتجاوز نصف تريليون دولار تُنتج 40% من ذهب العالم

أول أيام عيد الفطر المبارك

العيد إمتى.. دار الإفتاء تحدد موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

حفيظ دراجي

مهزلة.. تعليق حفيظ دراجي على سحب اللقب الأفريقي من السنغال

صورة أرشيفية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 18-3-2026

وائل جمعة

مُشادة بين وائل جمعة ونجم المغرب بعد سحب اللقب من السنغال .. ما السبب ؟

أحمد شوبير

قدّر ولطف .. «شوبير» عن تطورات حالة نجم بيراميدز بعد الإغماء وابتلاع اللسان

منتخب المغرب

الكاف يعتمد فوز المغرب 3 -0 واعتبار السنغال منسحبًا من كأس أمم إفريقيا

ترشيحاتنا

محمد صلاح العزب

محمد صلاح العزب يرد بقوة على الانتقادات الموجهة لفيلم سفاح التجمع

سلمي ابو ضيف

سلمي أبو ضيف :حكاية نرجس عظمة

حكاية نرجس

راندا البحيري لصناع عمل حكاية نرجس: تستاهلوا النجاح الكبير

بالصور

حضّرها على السحور .. طريقة عمل البيض بالبلوبيف

طريقة عمل البيض بالبلوبيف
طريقة عمل البيض بالبلوبيف
طريقة عمل البيض بالبلوبيف

احذر .. علامات تظهر في الفم تدل على إصابتك بسرطان القولون

علاقة صحة الفم بسرطان القولون
علاقة صحة الفم بسرطان القولون
علاقة صحة الفم بسرطان القولون

دراسة تكشف دور الفيتامينات في إبطاء الشيخوخة .. وكيف تختار النوع المناسب

فوائد الفيتامينات المتعددة على الصحة
فوائد الفيتامينات المتعددة على الصحة
فوائد الفيتامينات المتعددة على الصحة

مُكمل غذائي رخيص قد يُخفف آلام خشونة الركبة .. دراسة جديدة تكشف مفاجأة

مكمل غذائي رخيص قد يخفف آلام خشونة الركبة
مكمل غذائي رخيص قد يخفف آلام خشونة الركبة
مكمل غذائي رخيص قد يخفف آلام خشونة الركبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لا تُسلِّم المرأة قلبها بسهولة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد