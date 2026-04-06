إحباط محاولة زواج طفلة تبلغ 13 عاما.. مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل يكشف التفاصيل

أكد صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، أنه تمكنت الجهات المعنية في محافظة أسيوط من إحباط محاولة زواج مبكر لطفلة تبلغ من العمر 13 عامًا، بعد تلقي بلاغ من والدتها، بحسب ما صرح به صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل.

وقال صبري عثمان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن خط نجدة الطفل يعمل على مدار الساعة لاستقبال البلاغات المتعلقة بمخاطر تعرض الأطفال للإساءة أو الإهمال أو الزواج المبكر، مؤكدًا على سرية المعلومات وحماية هوية المُبلغين.

وتابع أن وحدات حماية الطفل المنتشرة في مختلف المراكز والأحياء على مستوى الجمهورية تتعامل أولًا مع الأسرة لتوعيتها وإلزامها بوقف الزواج، وفي حالة عدم الامتثال يتم إحالة الأمر مباشرة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لضمان حماية الطفلة وتأمين حقوقها.