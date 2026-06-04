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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

فتاوى تشغل الأذهان .. أمين الفتوى : تجاوز الطابور بدفع المال للموظف يعد نوعًا من الرشوة.. والأجر في الصلاة يزداد بحسب المشقة والخطوات إلى المسجد

دار الإفتاء
دار الإفتاء
محمد شحتة

فتاوى تشغل الأذهان

حكم دفع المال لإنهاء المصالح وتخطي الطابور

حكم الصلاة في مسجد منزل لغير المسلمين

حكم تأخير الصلاة بسبب العمل

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى التى يتساء عنها عدد من الناس نستعرض أبرزها فى التقرير التالى:

في البداية، أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المواطنين حول حكم دفع المال لإنهاء المصالح بسرعة وتخطي الطوابير، مؤكدًا أن هذا الفعل غير جائز شرعًا لما فيه من اعتداء على حقوق الآخرين.

وأوضح الشيخ محمد كمال، أن تجاوز الطابور بدفع المال للموظف يعد نوعًا من الرشوة، حيث يتعدى الشخص على حق غيره في الانتظار، ولا يحترم أوقات الناس ولا أدوارهم، وهو ما يتنافى مع القيم الأخلاقية التي دعا إليها الإسلام.

وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الفعل بقوله: «لعن الله الراشي والمرتشي»، مبينًا أن اللعن يعني الطرد من رحمة الله، سواء لمن يدفع المال للحصول على ما ليس من حقه، أو لمن يقبل هذا المال مقابل مخالفة النظام.

المال الناتج عن الرشوة

وأضاف أن المال الناتج عن الرشوة تُنزع منه البركة، فلا يدوم لصاحبه، بل سرعان ما يزول، ويجد صاحبه نفسه في حاجة دائمة، لأن المشكلة الحقيقية تكمن في مخالفة منهج الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.

وأجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المواطنين حول حكم الصلاة في الزوايا أو المصليات الموجودة أسفل العقارات، خاصة مع وجود سكان من ديانات مختلفة في الأدوار العليا، مؤكدًا أن هذا السؤال يعكس حرصًا كبيرًا على صحة العبادة.

وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال تصريح له، أن الأصل في الشريعة الإسلامية أن الأرض كلها صالحة للصلاة، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «جُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأينما أدركت الرجلَ الصلاةُ فليصلِّ»، مشيرًا إلى أن العبرة بطهارة المكان واستيفاء شروط الصلاة.

وأكد أن الصلاة في هذه الزوايا أو المصليات أسفل العقارات صحيحة ولا حرج فيها، طالما كانت مخصصة للصلاة، ونظيفة، ومستقبِلة للقبلة، ولا يؤثر ما يحدث في الأدوار العليا من ممارسات حياتية طبيعية على صحة الصلاة.

وأشار إلى أن صلاة الجمعة لها حكم مختلف، حيث الأصل أن تُقام في المسجد الجامع الذي يجتمع فيه أهل الحي خلف إمام واحد، تحقيقًا لمقصد الاجتماع والوحدة، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة.

الأجر في الصلاة

وأضاف أن الأجر في الصلاة لا يرتبط بكبر المسجد أو صغره، وإنما يزداد بحسب المشقة والخطوات إلى المسجد، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: «دياركم تُكتب آثاركم»، أي أن كثرة الخطى إلى المسجد سبب في زيادة الأجر ورفعة الدرجات.

وأجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المواطنين حول حكم تأخير الصلاة بسبب ضغط العمل والانشغال، مؤكدًا أن الصلاة من أعظم العبادات التي يجب على المسلم المحافظة عليها في أوقاتها المحددة.

وأوضح الشيخ محمد كمال، أن الله سبحانه وتعالى أمر بإقامة الصلاة في وقتها، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾، كما أشار إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين سُئل: أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال: «الصلاة على وقتها».

وأكد أن الصلاة عبادة لا تقبل النيابة، فلا يمكن لأحد أن يؤديها عن غيره، لأنها صلة مباشرة بين العبد وربه، مشيرًا إلى أن أداء الصلاة في وقتها يحمل بركة خاصة لا يدركها إلا من يحافظ عليها، وأن تأخيرها يفوّت هذه البركات حتى وإن تم قضاؤها لاحقًا.

وأضاف أن من فاتته صلاة فعليه قضاؤها فور تذكرها، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك»، موضحًا أن القضاء يختلف عن الأداء، حيث إن الأداء يكون في الوقت المحدد، بينما القضاء يكون بعد خروج الوقت.

ونصح بضرورة تنظيم الوقت وعدم التساهل في تأخير الصلاة، مع استخدام وسائل التذكير مثل ضبط المنبه عند دخول وقت الصلاة، والحرص على أدائها فورًا، مؤكدًا أن المحافظة على الصلاة سبب للراحة والطمأنينة ونور في حياة الإنسان.

فتاوى دار الإفتاء الرشوة الصلاة تأخير الصلاة الصلاة في العمل

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