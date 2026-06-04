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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ أسوان يفتتح فعاليات مبادرة "شارع الفن" بميدان المحطة دعماً للمواهب..شاهد

شارع الفن
شارع الفن
محمد عبد الفتاح

افتتح المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان فعاليات مبادرة "شارع الفن" بميدان المحطة، والتى تهدف إلى دعم الحركة الفنية والثقافية ، وإتاحة فرصة متميزة لأصحاب المواهب الإبداعية فى الأماكن العامة، بما يسهم فى نشر البهجة وتعزيز التفاعل المجتمعى بين أهالى المحافظة وضيوفها من الزائرين والأفواج السياحية.

ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتواكباً مع رؤية مصر 2030 ، ومستهدفات رؤية أسوان 2040 .

مشاركة واسعة ودعم للحركة الثقافية
جاء ذلك بحضور السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، بالإضافة إلى يوسف محمود مدير عام الثقافة ، ووسط مشاركة واسعة من الفنانين والمبدعين فى أجواء إحتفالية عكست المكانة الحضارية والثقافية لعروس المشاتى.

وأكد المهندس عمرو لاشين أن المحافظة تحرص على دعم الأنشطة الثقافية والفنية بإعتبارها أحد أهم أدوات بناء الإنسان وتنمية الوعى المجتمعى، مشيراً إلى أهمية توسيع نطاق الفعاليات التى تسهم فى اكتشاف المواهب وصقل قدرات النشء والشباب.

إشادة بالدور التنويرى للثقافة


وأشاد محافظ أسوان بالدور التنويرى الذى تقدمه وزارة الثقافة بقيادة الدكتورة جيهان زكى ، وهذه المبادرة الرائدة التى ترتكز على ثقافة الشارع لتجسيد رسالة هامة بأن الثقافة والفن يهدف لتوحيد الشعوب ، وهو ما تمثل واقعياً بمشاركة السائحين ، والذين عبروا عن إنبهارهم بهذه الفعاليات ، والتى سيتم تنظيمها بشكل مستمر يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع على مدار فصل الصيف .

وقدم المحافظ شكره للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة لنشر الثقافة والفنون وتحقيق العدالة الثقافية بما يساهم فى ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الوعى المجتمعى ، ونقل الأجواء الإحتفالية لعاصمة الثقافة الإفريقية.

عروض فنية وتراثية متنوعة
وتضمن برنامج المبادرة تقديم مجموعة متنوعة من العروض الفنية والثقافية والتراثية ، حيث بدأت الفعاليات بعرض مميز لفرقة توشكى للفنون التلقائية التى قدمت لوحات فنية مستوحاة من التراث الشعبى الأصيل، نالت إعجاب الحضور وتفاعلاً كبيراً من المواطنين والزائرين.

كما شملت الفعاليات تنظيم ورش فنية للأطفال لتنمية المواهب والإبداع، إلى جانب تقديم عروض كورال للأطفال بقصر ثقافة العقاد بهدف إكتشاف وتنمية الطاقات الفنية لدى النشء فى أجواء تعليمية وترفيهية متميزة.

دعم الإبداع والحفاظ على الهوية الثقافية
وشهدت المبادرة أيضاً إقامة معرض للفنون التشكيلية ضم عدداً من الأعمال والإبداعات الفنية المتنوعة، بالإضافة إلى تقديم اسكتشات مسرحية هادفة ساهمت فى إثراء الفعاليات وإضفاء أجواء من التفاعل والبهجة بين الحضور.

وإختتمت الفعاليات بتقديم تابلوهات فنية وفلكلورية لفرقة أسوان الدولية للفنون الشعبية، إلى جانب إستعراضات مستوحاة من التراث الأسوانى الأصيل، فى إطار الحفاظ على الهوية الثقافية وإبراز الموروث الفنى والحضارى للمحافظة.

الخلاصة:
تأتى مبادرة "شارع الفن" فى إطار جهود وزارة الثقافة ومحافظة أسوان لدعم الحركة الثقافية والفنية وتعزيز دور الفنون فى بناء الإنسان، بما يساهم فى إكتشاف المواهب وتنمية الإبداع لدى مختلف الفئات العمرية، والحفاظ على التراث الثقافى، وترسيخ مكانة أسوان كعاصمة للثقافة والفنون ومقصد حضارى وسياحى متميز.

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