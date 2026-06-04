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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق حملات مرورية مكثفة في أسوان

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، اللواء عبدالله جلال مساعد وزير الداخلية ومدير أمن أسوان بتشديد الرقابة المرورية على الدراجات النارية وعربات التوك توك المخالفة بجميع شوارع وميادين المراكز والمدن من أجل مواجهة أى ممارسات تؤثر على راحة المواطنين والحد من التلوث الضوضائى والبيئى الناتج عن الأصوات المزعجة لها .


وقامت إدارة مرور أسوان بحملات مرورية وكائن ثابتة ومتحركة بمختلف الشوارع والميادين حيث نجحت فى ضبط وسحب رخص لـ 34 دراجة نارية وتوك توك مخالفين منها ضبط ومصادرة 9 دراجات نارية ومركبة توك توك بسبب عدم إستيفائها للإشتراطات القانونية و إنتهاء تراخيص المركبة أو قائدها، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وفقاً للقواعد المنظمة.

جهود

فيما تم سحب التراخيص لـ 25 دراجة نارية بسبب صدور أصوات مزعجة منها ، وعدم إلتزام أصحابها بالقاعد الفنية للسير الصحيح .

كما تم التأكيد على أن المحافظة ومديرية الأمن لن يتهاونا في ضبط المخالفات وتحقيق السيولة المرورية والإنضباط بالشوارع .

وأيضاً تم التأكيد على إستمرارية قيام إدارة المرور بعمل دوريات وأكمنة لرصد هذه المخالفات ، والتعامل معها بأقصى أنواع العقوبات المنصوص عليها فى القوانين ذات الصلة .

تأتى هذه الإجراءات فى إطار الخطة المحكمة لتعزيز الإنضباط المرورى والحفاظ على البيئة والحد من التلوث الضوضائى، فضلاً عن تنظيم عمل مركبات التوك توك والدراجات النارية بما يحقق السلامة العامة ويحافظ على المظهر الحضارى للمحافظة.

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