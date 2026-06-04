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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يوجه بمراجعة عقد شركة جمع مخلفات الفنادق العائمة

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
محمد عبد الفتاح

أمر المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بمراجعة العقد المبرم مع الشركة المختصة بتجميع مخلفات الفنادق العائمة ، وذلك فى ضوء رصد عدد من الملاحظات المتعلقة بعدم الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية المنظمة لهذا النشاط  ، سواء آلية الجمع والنقل والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة  ، بالإضافة إلى شكاوى أصحاب الفنادق العائمة والتى تم التحقق منها .

ويأتى ذلك فى إطار حرص محافظة أسوان للحفاظ على البيئة والصحة العامة ، وتنفيذاً لخطة المحافظة للإرتقاء بمنظومة النظافة والتخلص الآمن من المخلفات .

متابعة ميدانية وتقييم للأداء
وأكد المهندس عمرو لاشين على أن المحافظة تولى إهتماماً كبيراً بالحفاظ على نهر النيل والحد من أى ممارسات قد تؤثر على البيئة أو الصحة العامة، مشدداً على ضرورة إلتزام جميع الجهات والشركات العاملة بالضوابط البيئية والفنية المعتمدة .


وأوضح أنه تم تكليف الجهات المختصة بمراجعة كافة بنود التعاقد وآليات التنفيذ، والتأكد من مدى التزام الشركة بالاشتراطات المحددة لجمع ونقل والتخلص من المخلفات الناتجة عن الفنادق العائمة بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الأمان البيئى ، وصولاً إلى الإجراء القانونى الأقصى لضمان إعتدال الشركة ، وتنفيذ العقد وفقاً للضوابط والإشتراطات المنظمة .

إجراءات قانونية حاسمة


ووجه محافظ أسوان بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركة المختصة لتجميع المخلفات نتيجة عدم إلتزامها بالاشتراطات والأبعاد البيئية المطلوبة، مع توفير البدائل المناسبة لضمان إستمرار تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة دون التأثير على المنظومة البيئية بالمحافظة.
كما شدد المحافظ على تكثيف أعمال الرقابة والمتابعة الدورية على منظومة جمع المخلفات بكافة القطاعات السياحية والخدمية، والتعامل الفورى مع أى مخالفات أو تجاوزات يتم رصدها حفاظاً على المظهر الحضارى لزهرة الجنوب ومكانتها السياحية المتميزة.

الحفاظ على البيئة أولوية
وأشار عمرو لاشين إلى أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي ممارسات تتعارض مع متطلبات حماية البيئة، مؤكداً أن الالتزام بالمعايير البيئية يمثل مسؤولية مشتركة تستهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.

تأتى هذه الإجراءات فى إطار جهود محافظة أسوان لتعزيز منظومة الإدارة الآمنة للمخلفات والحفاظ على البيئة، بما يسهم فى حماية نهر النيل ودعم المقومات السياحية للمحافظة ، وتحقيق أعلى مستويات الإلتزام بالإشتراطات البيئية والصحية.

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