الأوقاف والآثار تتفقدان أعمال ترميم مسجد سيدي جلال الدين أبو القاسم الأثري.. صور

تابعت وزارة الأوقاف، بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، وفي إطار توجيهات الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، مستجدات أعمال المرحلة الأولى لترميم مسجد سيدي جلال الدين أبو القاسم الأثري بمدينة طهطا بمحافظة سوهاج، وذلك من خلال لجنة مشتركة للمعاينة وإزالة المعوقات، والتي أكدت ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة والانتهاء من الأعمال في مواعيدها المقررة.

وشُكِّلت اللجنة برئاسة اللواء محمد نبيل عراقي - مساعد وزير الأوقاف للشئون الهندسية، وعضوية عدد من قيادات وزارة الأوقاف ووزارة السياحة والآثار والهيئة العربية للتصنيع؛ حيث قامت بالمرور الميداني على الأعمال الجارية بالمسجد والوقوف على نسب التنفيذ ومتابعة الموقف التنفيذي على أرض الواقع.

وأسفرت المعاينة عن حصر الأعمال المتبقية وفق التقرير الفني المعتمد من الجهات المختصة بوزارة السياحة والآثار، حيث تم الاتفاق مع الهيئة العربية للتصنيع - الشركة المنفذة - على سرعة الانتهاء من جميع أعمال المرحلة الأولى والبنود المستجدة في موعد أقصاه 30 من أبريل 2026م.

كما شددت اللجنة على ضرورة الانتهاء من أعمال تدعيم وصيانة العمود الدائري الحامل للقبة الضريحية بالناحية القبلية - ضمن أعمدة المرحلة الأولى - في موعد غايته 22 من مايو 2026م؛ نظرًا لدقة الأعمال الفنية المطلوبة.

وفي سياق متصل، وجّهت اللجنة المختصين بوزارة السياحة والآثار بسرعة إعداد واعتماد مقايسة نهائية للمرحلة الثانية والتي تشمل كافة البنود والرسومات والأعمال المستجدة، تمهيدًا لاستكمال أعمال الترميم وتهيئة المسجد للافتتاح وإقامة الشعائر.

وأكدت وزارة الأوقاف أن متابعة المشروع تتم بشكل دوري ومكثف، في إطار حرصها على صيانة المساجد الأثرية والحفاظ على التراث الإسلامي، مع التشديد على سرعة الإنجاز ودقة التنفيذ بما يليق بقيمة المسجد التاريخية ومكانته الدينية.