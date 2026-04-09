وزير الأوقاف يهنئ البابا تواضروس الثاني والإخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد

بعث الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف ، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني - بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وإلى الإخوة المسيحيين في مصر والعالم، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأعرب الوزير في تهنئته عن خالص التهاني وأطيب التمنيات، داعيًا الله (عز وجل) أن يعيد هذه المناسبة المباركة على قداسة البابا بموفور الصحة والعافية، وعلى مصرنا الحبيبة بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى شعبها العظيم بالأمن والاستقرار.

وأكد أن الأعياد تمثل فرصة لتعزيز قيم المحبة والتسامح والتآخي بين أبناء الوطن الواحد، وتجسد عمق الروابط الإنسانية والوطنية التي تجمع المصريين جميعًا، في ظل قيادة حكيمة تسعى دائمًا إلى ترسيخ دعائم الاستقرار والبناء.