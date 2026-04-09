الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
ديني

750 طن مساعدات .. الأوقاف تعلن حصاد جهود البر وخدمة المجتمع بالربع الأول من 2026

عبد الرحمن محمد

استعرضت وزارة الأوقاف المصرية إنجازاتها الشاملة في مجال البر وخدمة المجتمع خلال الفترة من الأول من يناير وحتى 31 من مارس لعام 2026م، وذلك في إطار الدور المجتمعي الريادي الذي تضطلع به الوزارة، وتنفيذاً للتوجيهات المباشرة من الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بضرورة تعزيز جهود التكافل الاجتماعي ومد يد العون والمساعدة للأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية.

وشملت الجهود المبذولة خلال هذا الربع السنوي توزيع ما إجماليه 250 طناً من لحوم صكوك الأوقاف، والتي تتميز بجودتها العالية وتصل إلى المستحقين في القرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجاً، إلى جانب نجاح الوزارة في توزيع 100 ألف شنطة سلع غذائية، تضمنت ما يقرب من 500 طن من المواد التموينية والسلع الغذائية من أجود الأنواع، وذلك لضمان توفير احتياجات الأسر المصرية وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلها.


وقد جرت عمليات التوزيع في إطار من العمل المؤسسي المتكامل والتنسيق الوثيق بين وزارة الأوقاف ووزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، ومؤسسة حياة كريمة، وبنك الطعام المصري، حيث اعتمدت الوزارة في وصول المساعدات لمستحقيها على قوائم البيانات الدقيقة والمُعدة سلفاً بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي لضمان العدالة والشفافية في التوزيع.


وفي سياق متصل، وبالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، كثفت وزارة الأوقاف من أنشطتها الخيرية حيث قامت بتوزيع 100 ألف حصة إضافية من السلع الغذائية الرمضانية، كما نجحت في إقامة 27 خيمة إفطار جماعي موزعة على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة "مصر الخير"، بهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية خلال الشهر الفضيل، وترسيخاً لقيم التراحم والتكافل الاجتماعي التي يشتهر بها المجتمع المصري.

ويأتي هذا الحصاد ليعكس نجاح استراتيجية وزارة الأوقاف في تحويل أموال البر والصكوك إلى خدمات ملموسة تساهم في تحقيق الحماية الاجتماعية، مؤكدة على استمرارها في أداء رسالتها الإنسانية والمجتمعية جنباً إلى جنب مع رسالتها الدعوية والروحية، بما يسهم في دعم استقرار المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة تحت مظلة العمل المؤسسي للدولة المصرية.

