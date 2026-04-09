الأوقاف : تعزيز التوعية الصحية عبر المساجد في المناطق الأكثر احتياجًا

أعلنت وزارة الأوقاف توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة الصحة والسكان، بهدف تعزيز التوعية الصحية ونشر الثقافة الصحية بين المواطنين، وتقديم الدعم الطبي، وذلك انطلاقًا من أهمية الدور المجتمعي والدعوي للمساجد في رفع الوعي الصحي وتحسين جودة الحياة.

وقع البروتوكول من جانب وزارة الأوقاف اللواء أحمد سمير عبدالواحد - الوكيل الدائم بوزارة الأوقاف، ومن جانب وزارة الصحة الدكتور محمد حساني - مساعد الوزير لمشروعات ومبادرات الصحة العامة، بحضور عدد من قيادات الوزارتين وممثلي الجهات المعنية.

وأكد الجانبان أن هذا البروتوكول يعكس حرص الدولة على تكامل الأدوار بين المؤسسات الدينية والصحية، بما يساهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا وقدرة على مواجهة التحديات الصحية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

كما أكدا استمرار التعاون المثمر خلال الفترة المقبلة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، دعمًا لأهداف التنمية الصحية المستدامة ورؤية مصر 2030م.

جاء ذلك بحضور الدكتورة مروي ياسين - مساعد وزير الأوقاف لشئون الواعظات، والدكتور أسامة فخري - رئيس الإدارة المركزية للمساجد وشئون القرآن الكريم، و هبة بيومي - منسق البروتكول، مدير عام الادارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بالوزارة.