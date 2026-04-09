"الأزهري" يكلف الشيخ أحمد جمال علي محمود بتسيير أعمال مديرية أوقاف القاهرة

أصدر الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، قراراً وزارياً يقضي بتكليف الشيخ أحمد جمال علي محمود للقيام بمهام تسيير أعمال مديرية أوقاف القاهرة لمدة عام كامل.



ويشغل الشيخ أحمد جمال علي محمود درجة إمام وخطيب ومدرس بمديرية أوقاف القاهرة، بالمستوى الوظيفي الأولى (أ) ضمن المجموعة النوعية لوظائف الخدمات الدينية.



ويأتي هذا التكليف في إطار استراتيجية وزارة الأوقاف الرامية إلى دعم وتمكين الكفاءات الدعوية والإدارية المتميزة، والدفع بها في المواقع القيادية لتطوير منظومة العمل.



وتهدف الوزارة من خلال هذه القرارات إلى الاستفادة من الخبرات النوعية في الارتقاء بمستوى الأداء الدعوي والإداري داخل المديريات الإقليمية على مستوى الجمهورية.



وأعربت الوزارة عن تمنياتها لفضيلة الشيخ أحمد جمال علي محمود بدوام التوفيق والسداد في مهام منصبه الجديد لخدمة العمل الدعوي بالعاصمة.





