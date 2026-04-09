وزارة الأوقاف تنظم ندوة بجامعة قناة السويس حول الوطن في الإسلام

نظَّمت وزارة الأوقاف ندوةً علميةً بجامعة قناة السويس – المعهد العالي للتمريض – بمديرية أوقاف السويس، بعنوان: «الوطن في الإسلام»، حاضر فيها فضيلة الشيخ محمد عبد الحليم محمد عبد الحليم ـ عميد معهد إعداد المحفظين، والدكتور محمود إبراهيم محمد إبراهيم ـ إمام وخطيب بوزارة الأوقاف.

وأكد المحاضران أن حب الوطن قيمةٌ أصيلةٌ في الإسلام، وواجبٌ دينيٌّ ووطنيٌّ، مشيرين إلى أن الحفاظ على مقدراته وصون أمنه واستقراره من صميم تعاليم الدين الحنيف، وأن الإسلام يدعو إلى البناء والإعمار، ويرسخ معاني الانتماء الإيجابي والعمل الجاد من أجل رفعة الأوطان.

كما أوضحا أن المؤسسات التعليمية تمثل ركيزةً أساسيةً في نشر الوعي الصحيح، وترسيخ القيم الوطنية في نفوس الشباب، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على تحمل المسئولية، ومواجهة التحديات.

وتأتي هذه الندوة في إطار جهود وزارة الأوقاف المستمرة لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتعزيز القيم الوطنية في مختلف المؤسسات التعليمية والمجتمعية.