برئاسة عراقجي وقاليباف .. الوفد الإيراني يصل إلى إسلام آباد لبدء المفاوضات مع واشنطن

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، عن مصادر أن وفد إيران برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان قاليباف وصل العاصمة الباكستانية إسلام آباد مساء الخميس لبدء مفاوضات مع واشنطن.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أفادت وسائل إعلام، يوم الخميس بأن طائرات مقاتلة باكستانية تم رصدها فوق مدينة بندر عباس، لمرافقة الوفد الإيراني إلى إسلام أباد بأمان.

وأقامت القوات الجوية الباكستانية "درعًا وقائيًا" عبر إيران والخليج العربي مدعومًا بطائرات مقاتلة وطائرات الإنذار المبكر والتحكم الجوي للحماية الوفد الإيراني من أي مغامرة خاطئة من إسرائيل.

