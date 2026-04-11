ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم السبت وسط استمرار التوترات العالمية



شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية حالة من التحرك الصعودي خلال تعاملات اليوم السبت، وفقًا لآخر تحديثات سوق الصاغة، في ظل استمرار التأثر بالتقلبات في الأسعار العالمية وحركة الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن.



وجاءت تحركات الذهب مدفوعة بترقب الأسواق العالمية للتطورات الاقتصادية والجيوسياسية، إلى جانب تغيرات سعر الأوقية عالميًا، ما انعكس على أسعار الأعيرة المختلفة داخل السوق المحلية.



أسعار الذهب اليوم في مصر:



عيار 24: نحو 7874 جنيهًا للجرام

عيار 21: نحو 6880 جنيهًا للجرام

عيار 18: نحو 5890 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب: نحو 55,040 جنيهًا



وتختلف الأسعار من محل صاغة لآخر وفقًا لقيمة المصنعية والدمغة، إضافة إلى حركة العرض والطلب في كل منطقة.

ويؤكد متعاملون في سوق الذهب أن الأسعار ما زالت تتأثر بشكل مباشر بتحركات الأوقية في البورصات العالمية، إلى جانب عوامل العرض والطلب المحلي، مشيرين إلى أن حالة عدم اليقين الاقتصادي تدعم استمرار الإقبال على الذهب كأداة ادخار واستثمار.

كما يتوقع خبراء استمرار حالة التذبذب في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مع ترقب المستثمرين لأي تطورات جديدة في أسواق الطاقة والسياسات النقدية العالمية.