رئيس التحرير
طه جبريل
لو هتنزل عربية خليجي لمصر.. هتدفع جمارك قد ايه؟ اعرف التفاصيل

محمد يحيي

يبحث الكثيرون من المهتمين بشراء سيارات مستوردة من مصلحة الجمارك المصرية عن آليات واجراءات استيراد السيارات من فئات وماركات مختلفة بأسعار تبدو مناسبة بالرغم من تداعيات الصراع الإسرائيلي الأمريكي الإيراني وما خلفته من زيادة في قيمة جميع السلع سواء الأساسية أو الرفاهية بما ذلك السيارات.

وينشر موقع صدي البلد في السطور القادمة تفاصيل اجراءات وشروط استيراد السيارات الواردة من أوروبا أو الدول الآسيوية الأخري من مصلحة الجمارك المصرية.

طرق استيراد السيارات 

بحسب ما ذكره مسئولون في مصلحة الجمارك المصرية لـ صدي البلد والتي تضمنت مجموعة من المحددات في سعر السيارات المستوردة للأفراد والتي من بينها سعة محرك السيارة ذاتها؛ فقيمة سيارة سعة 1600 سي سي يختلف عن نظيرتها ذات محرك 2000 سي سي فأكثر.

وأكد المسئول أن طبيعة السيارة ذاتها فمثلًا السيارة ذات محرك كهربائي تختلف تقديرات قيمتها عن السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي كالبنزين أو التي تعمل بوقود مزدوج " هجين"  ، بالإضافة لفئات السيارات كالفئة الأولي والتي تتضمن كماليات أعلى كوسائل الراحة سواء ذاتية القيادة أو المدمجة بتقنيات الذكاء الإصطناعي أو الفئات الأدنى.

أشار المسئول إلي أن عمليات استيراد السيارات تتوقف أيضًا على بلد المنشآ " جهة الاستيراد" والتي تتضمن الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر و الدولة الوارد منها السيارة؛ فالسيارات التي ترد من أوروبا يتم تطبيق اتفاقية التجارة الأوروبية والتي تتضمن بنودًا محددة للإعفاء الجمركي.

الرسوم الثابتة في عمليات استيراد السيارات

تظل الضرائب الجمركية بما في ذلك ضرائب القيمة المضافة ورسوم تنمية الموارد و التأمين الإجباري هي الثابت في قيمة السيارات المستوردة 

رسوم استيراد السيارات من الخليج الإمارات والسعودية والدول الأخرى

تقدر الرسوم الجمركية علي السيارات أقل من 1000 سي سي  بنسبة تصل لـ55% تتضمن 14% ضرائب علي القيمة المصافة و 1% ضرائب جدول و 40% علي ضرائب الوارد.

أما السيارات التي تصل سعة محركاتها 1000 حتي 1600 سي سي فتصل لـ58% تتضمن 14% ضرائب قيمة مضافة و 1% ضرائب جدول و 40% ضرائب وارد و 3% رسوم تنمية موارد.

السيارات ذات محرك 1600 حتي 2000 سي سي فتصل الرسوم 169% من قيمتها تتضمن 14% قيمة مضافة و 15% ضرائب جدول و 135% ضرائب وراد و 5% رسوم تنمية موارد.

بينما يصل الرسوم المقدرة علي السيارات التي يجاوزها سعة محركها 2000 سي سي إلى 187.5% تتضمن 14% ضرائب قيمة مضافة و 30% ضرائب جدول و 135% ضرائب وارد و 8.5% رسوم تنمية موارد.

شروط استيراد السيارات الأوروبية

  • أن يكون طالب استيراد السيارة مصري الجنسية ومقيم بمصر
  • لديه رخصة سيارة سارية
  • خلو السيارة المراد استيرادها من أي مخالفات أو غرامات أو استحقاقات أخرى
  • الحصول على تأمين على السيارة المراد استيرادها
  • أن يكون مقدم الطلب حاصلًا على تأمين على السيارة.

مستندات استيراد السيارة من أوروبا

  • اختيار السيارة المراد اقتناءها من خلال المعارض أو الشراء الإلكتروني لتلك المعارض أو التجار ووكلاء استيراد السيارات، علي أن يشترط في التجار عددًأ من المستندات
  • بطاقة استيرادية من الجمارك و موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية على استيراد سيارات جديدة 
  • وجود ما يفيد بشهاد فخص فني للسيارة من مراكز الفخص المعتمدة 
  • تخليص اجراءات السيارة من مكاتب التخليص الجمركي
  • تسجيل السيارة بالشهر العقاري بعد انتهاء اجراءاتها بإدارة المرور المختصة 

في حالة اقامة صاحب السيارة المراد استيرادها من الخارج وعودته للبلاد؛ ينبغي توافر مجموعة من الشروط

  • جواز سفر ساري يتضمن ما يفيد بإقامته في دولة الوارد و مستندات ملكيته للسيارة في الخارج مع توثيق مستندات شحن السيارة إلي مصر من وزارة الخارجية في دولة الوراد .
  • وفي حالة استيلام الأقارب للسيارة ينبغي أن يكون المرسل إليه السيارة من أقارب الدرجة الثانية كالزوجة ومن في حكمهم 

الرسوم الجمركية المقررة على السيارات المستوردة من أوروبا 

تختلف قيمة الرسوم المقدرة بحسب السعة اللترية للمحرك  بخلاف موديل السيارة الواردة حيث تظل ضرائب القيمة المضافة ثابتة بنسبة 14% و 1% ضريبة جدول بنسبة 1%  من قيمة السيارة حيث :

  • السيارات سعة محرك أقل من 1000 سي سي فتكون جملة الرسوم الجمركية 15% تشمل ضرائب القيمة المضافة و ضرائب الجدول ورسوم تنمية الموارد وضرائب الوراد .
  • أما سيارات سعة 1000 سي سي حتي 1600 سي سي فتكون الضرائب الجمركية 15 %  ضرائب قيمة مضافة وجدول  بالإضافة لـ3% ضرائب وراد وتنمية موارد ليصل بذلك إجمالي الرسوم الجمركية المقررة 18% .
  • أما السيارات سعة 1600 حتي 2000 سي سي فتصل الرسوم الجمركية المقررة 34% تتضمن 14% ضريبة قيمة مضافة و 15% ضريبة جدول و 5% رسوم تنمية موارد .
  • أما السيارات أكثر من 2000 سي سي فيصل جملة الرسوم المقررة 52.5% تتضمن 14% ضرائب قبمة مضافة و 30% ضرائب جدول و 8.5% رسوم تنمية موارد.
