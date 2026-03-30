الضرائب : غدًا آخر موعد لتقديم الإقرارات لـ«الأفراد» عن عام 2025

أكدت مصلحة الضرائب الضرائب المصرية أن غدًا الثلاثاء آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية لـ«الأفراد» عن عام 2025، لكل الممولين والمكلفين ، مؤكدة أن هناك استمرارا في استقبال الممولين لمساعدتهم في تقديهم إقراراتهم الضريبية للأفراد اليوم وغدًا حتى الرابعة مساءً، مشيرةً إلى وجود خطة دعم مكثف وشامل بمختلف أنحاء الجمهورية وعلى مدار اليوم للتسهيل على شركائنا الممولين والمكلفين أثناء عملية تقديم الإقرارات الضريبية، حيث تشهد المأموريات الضريبية إقبالًا مكثفًا من الممولين لتقديم إقراراتهم.



وتحث المصلحة المجتمع الضريبي إلى سرعة تقديم إقراراتهم الضريبية عن عام 2025 في المواعيد المقررة قانونيًا، داعيةً شركاءنا الممولين للاستفادة من كافة سبل الدعم الفني المجاني الذي توفره المصلحة لتسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية، سواء عن طريق المكاتب الأمامية بالمأموريات المدمجة، أو من خلال لجان الدعم الضريبي في: الجمعيات والنقابات المهنية التالية: (الأطباء، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين، المهندسين، الصيادلة، المهن السينمائية، المهن التمثيلية)، أو بالاستعانة بفرق الدعم الفني في جميع المأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية.

أضافت أن مركز دعم التحول الرقمي بمبنى الخزانة العامة بلاظوغلى، يقدم كافة الخدمات الضريبية اللازمة للتسهيل على الممولين في تقديم إقراراتهم الضريبية، والرد على الاستفسارات ومتابعة الدعم الفني لحل المشكلات التقنية والأمور المرتبطة بسداد الضريبة المستحقة.

أشارت إلى أن مركز الاتصالات المتكامل ( 16395) يقدم الدعم الفني والرد على الاستفسارات التي تخص مواعيد تقديم، إضافة إلى حل المشكلات المرتبطة بتقديم الإقرارات الضريبة للمأموريات المدمجة، إلى جانب إرسال رسائل قصيرة SMS لحث الممولين لتقديم الإقرار الضريبي وإرسال روابط توعية على البريد الإلكتروني.

وتوضح المصلحة أن الممولين التابعين للمراكز الضريبية: مركز أول كبار الممولين، مركز ثانِ كبار الممولين، مركز كبار المهن الحرة بالقاهرة، مركز كبار ومتوسطي وجه بحري بالاسكندرية، مركز كبار ومتوسطي وجه قبلي بالغردقة، مركز أول متوسطى الممولين، مركز ثانِ متوسطي الممولين، وممولي المناطق المدمجة التابعة لكل من منطقة القاهرة أول، والقاهرة ثانِ، والقاهرة ثالث، والقاهرة رابع، ومنطقة ضرائب القليوبية، يقدمون إقراراتهم عبر منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة من خلال الموقع الإلكتروني:

www.eta.gov.eg



أما باقي الممولين، فيستمر تقديم إقراراتهم عبر البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية على الرابط التالي:

https://eservice.incometax.gov.eg/etax