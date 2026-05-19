عبد الرحيم كمال مستشارًا لوزير الثقافة لشؤون الدراما .. جيهان زكي : وضع رؤية استراتيجية لدعم المحتوى الفني والمواهب الجديدة

أصدرت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، قرارًا بتعيين الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال مستشارًا لوزير الثقافة لشؤون الدراما، وذلك عقب انتهاء فترة ندبه رئيسًا للإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية.

وقالت الدكتورة جيهان زكي إن القرار يأتي في إطار الاستفادة من الخبرات الفنية والثقافية للسيناريست عبد الرحيم كمال، ودعم جهود تطوير صناعة الدراما المصرية، بما يعزز دور القوى الناعمة المصرية، ويحافظ على الهوية الثقافية الوطنية.

وشهد اللقاء الذي جمع الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، بالكاتب والسيناريست الكبير عبد الرحيم كمال، الاتفاق على وضع رؤية استراتيجية لمستقبل الدراما المصرية والأفلام والمسلسلات، بما يسهم في الارتقاء بالمحتوى الفني، وتشجيع الأعمال المعبرة عن المجتمع المصري وتاريخه وقيمه، إلى جانب دعم المواهب الجديدة، وتطوير آليات التعاون بين المؤسسات الثقافية والفنية.

وكان عبد الرحيم كمال قد تولى رئاسة الرقابة على المصنفات الفنية خلال الفترة الماضية، حيث تابع عددًا من الملفات المتعلقة بالأعمال الدرامية والسينمائية، إلى جانب تطوير منظومة العمل داخل الإدارة المركزية للرقابة.

وقدم عبد الرحيم كمال خلال مسيرته عددًا من الأعمال التلفزيونية والسينمائية البارزة، من بينها الحشاشين، وجزيرة غمام، والقاهرة كابول، والخواجة عبد القادر، إلى جانب حصوله على العديد من الجوائز والتكريمات الأدبية والفنية خلال مسيرته.