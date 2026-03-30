المالية تعلن أبرز 6 مزايا من تطوير الضرائب العقارية الجديدة.. حوافز جديدة للممولين

تخطط مصلحة الضرائب العقارية لتطبيق حوافز ضريبية جديدة للممولين خلال الموسم الضريبي الحالي وتحديدًا مع حلول يوليو المقبل.

تتضمن الحوافز وفقًأ لما كشفه أحمد الصادق، رئيس المصلحة، خصم 25% من قيمة الضريبة علي المسكن الخاص للممولين الملتزمين بتقديم الإقرارات في مواعيدها القانونية، و 10 % خصمًأ للوحدات غير السكنية.

خصم 25% من الضريبة للممولين الملتزمين بتقديم الاقرارات علي المسكن الخاص الخاضع للضريبة

خصم 10% من الضريبة علي الوحدات غير السكنية " التجارية والادارية وغيرها".

السماح بتقسيط الضريبة وسدادها عبر وسائل الدفع الإلكتروني

رفع حد الإعفاء المقرر على الوحدات السكنية الخاصة " المسكن الخاص" من 2 مليون إلى 8 ملايين جنيه.

السماح باسقاط ديون الضريبة ومقابل التأخير للمرة الأولي

السماح بتقديم الاقرارات مرة واحدة ورقيًا أو إلكترونيا حال تعدد العقارات المبنية في نطاق اختصاص أكثر من مأمورية.

وأكد أحمد الصادق رئيس المصلحة ، أن لدي مصلحته رغبة حقيقية في التطوير والتيسير على المواطنين، وسنبذل كل جهدنا لتحويل «تسهيلات الضرائب العقارية» إلى واقع ملموس ومحفز.

أكد أنه سيتم رفع حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي إلى ٨ ملايين جنيه، وأن مقابل التأخير لا يتجاوز فى كل الأحوال أصل «دين الضريبة»، لافتًا إلى أنه لن يكون هناك ضريبة إذا تهدم العقار أو حالت الظروف الطارئة دون استغلال أو الانتفاع بالمبنى.