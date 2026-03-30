خلال أسابيع.. المالية تطلق أبلكيشين موبايل لتسهيل معاملات الضرائب العقارية

تعتزم وزارة المالية خلال الأسابيع المقبلة، اطلاق تطبيق موبايل " أبلكيشين" لتيسير كافة خدمات الضرائب العقارية علي الممولين والمعنين بالضريبة المقررة.

كشف أحمد كجوك، وزير المالية؛ خلال لقاءه عددًا من قيادات مصلحة الضرائب العقارية؛ عن اطلاق التطبيق فعليًا اعتبارا من منتصف إبريل المقبل؛ حيث يساعد في تقديم كل خدمات الضرائب العقارية من التسجيل حتى السداد إلكترونيًا.

وقال وزير المالية إن هناك فرصة استثنائية لتبسيط الإجراءات والتطور للأفضل، وأنه لابد من التطبيق الدقيق والسليم لهذه «التسهيلات» لتحقيق «التسهيل والتبسيط» وخلق انطباع إيجابي لدى المواطنين.

وأكد أن «الرضا الوظيفي» يرتبط بشكل أساسي بـ«رضا الناس اللي نحققه مع بعض».

أوضح كجوك، أن هناك أولوية لدى وزارة المالية من خلال مصلحة الضرائب العقارية في توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الخدمات والالتزام الطوعي بما يساهم فى مضاعفة الإيرادات.

وقال وزير المالية لموظفي الضرائب العقارية :" ما تصدروش مشاكل للمواطنين.. وساعدوهم على حل أي تحديات تواجههم، نفسي تكون الضرائب العقارية.. قصة نجاح جديدة بخدمات إلكترونية ميسرة ومميزة للمواطنين".

وأوضح وزير المالية أنه ما تم من اجراءات التسهيلات الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية قد ضاعف طموحنا واللي جاي أفضل.. بالشراكة مع الممولين والمواطنين>