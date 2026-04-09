ننشر تفاصيل قرار وزير المالية بتعيين 9 قيادات جديدة بمصلحة الجمارك.. مستندات

أصدر أحمد كجوك، وزير المالية قرارًا بتكليف 9 من قيادات مصلحة الجمارك المصرية في وظيفة رؤساء إدارات مركزية ومديري عموم علي مختلف المناطق والقطاعات الجمركية المختلفة.

وينفرد صدي البلد بنشر تفاصيل القرار رقم 169 لسنة 2026 والذي تضمن 3 من رؤساء الإدارات المركزية بالمستوى الوظيفي الأول .

تفاصيل القرار

وينص القرار فى الـمـادة الأولـى على تكليف كل من التالي أسماؤهم، الشاغل لوظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام بمصلحة الجمارك بوزارة المالية، بتسيير أعمال الوظيفة القيادية الموضحة قرين اسمه بالمستوى الوظيفي مدير عام بذات المصلحة، ولحين شغل الوظيفة بعد الانتهاء من إجراءات تفعيل الهيكل التنظيمي للمصلحة

١- أحمد جلال حسين أحمد مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية بالإدارة المركزية للدعم الإدارى بالإدارة المركزية للمنطقة الشمالية والغربية بقطاع العمليات الجمركية.

٢- انتصار عبد السلام محمد زكي - مدير عام الإدارة العامة للمعلومات بالإدارة المركزية للسياسات والإجراءات بقطاع النظم والإجراءات الجمركية.

٣- محمود عبد السلام محمد داود مدير عام الإدارة العامة للتنسيق ودعم العمليات بالإدارة المركزية لدعم العمليات بالإدارة المركزية للمنطقة الشمالية والغربية بقطاع العمليات الجمركية.

كما ينص القرار فى الـمـادة الثانية على أن يكلف كل من السادة التالي أسماؤهم، بالمستوى الوظيفي الأولى التخصصية (أ) بمصلحة الجمارك بوزارة المالية، بتسيير أعمال الوظيفة القيادية الموضحة قرين اسمه بالمستوى الوظيفى مدير عام بذات المصلحة، ولحين شغل الوظيفة بعد الانتهاء من إجراءات تفعيل الهيكل التنظيمي للمصلحة:

١- ياسر البكري وهبه السنباطي -مدير عام الإدارة العامة للحركة بالإدارة المركزية الجمارك الدخيلة بالإدارة المركزية للمنطقة الشمالية والغربية بقطاع العمليات الجمركية.

٢- وائل عبد المنعم أحمد السيد مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية بالإدارة المركزية للدعم الإدارى بالإدارة المركزية للمنطقة الوسطى والجنوبية بقطاع العمليات الجمركية.

٣- محمد عبد اللطيف كامل الصباغ مدير عام الإدارة العامة لقرية البضائع وطرود البريد بالإدارة المركزية للركاب والأسواق الحرة بالإدارة المركزية للمنطقة الشمالية والغربية بقطاع العمليات الجمركية.

٤- نجلاء سيد محمد سليمان مدير عام الإدارة العامة للمتابعة المالية والتفويضات بالإدارة المركزية للخدمات المالية بقطاع الأمن والخدمات المالية والإدارية.

٥- سماح عبد العزيز عبد المجيد عبد العزيز مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالإدارة المركزية للعلاقات العامة والاتصالات بقطاع شئون المصلحة.

٦.- أحمد مصطفى رجب عكاشة مدير عام الإدارة العامة لأمن المنطقة الشرقية بالإدارة المركزية للخدمات الأمنية بقطاع الأمن والخدمات المالية والإدارية.