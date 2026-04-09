قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصعيد جديد في أزمة مباراة الأهلي .. استدعاء سيد عبد الحفيظ للتحقيق
بعد التراجع.. النفط يعاود الارتفاع ويقفز بنحو 5% بسبب تجدد التوترات في لبنان
بدأ الهبوط .. تطورات سعر الدولار منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية حتى إعلان الهدنة
معاشات مايو 2026.. موعد الصرف والقيم وخطوات الاستعلام
روائح المومياوات المصرية القديمة تكشف أسرار التحنيط.. ما القصة؟
ثلاثية نظيفة.. كريستال بالاس يفوز على فيورنتينا في ذهاب ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي
مفاجأة منى زكي | تفاصيل أول تجربة إنتاج في مهرجان هوليوود للفيلم العربي
برئاسة عراقجي وقاليباف .. الوفد الإيراني يصل إلى إسلام آباد لبدء المفاوضات مع واشنطن
إنذار شديد اللهجة من ترامب لإيران : الأفضل عدم فرض رسوم للمرور بمضيق هرمز
تطور مفاجئ.. ترامب وستارمر يصلان لمرحلة حاسمة لإعادة فتح مضيق هرمز
بعد الاتصال بنتنياهو.. ترامب يوافق على شمول لبنان في اتفاق وقف إطلاق النار
وادي دجلة يعلن اعتزال بطل التنس المصري محمد صفوت بعد مشوار حافل بالإنجازات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ننشر تفاصيل قرار وزير المالية بتعيين 9 قيادات جديدة بمصلحة الجمارك.. مستندات

وزير المالية
وزير المالية
محمد يحيي

أصدر أحمد كجوك، وزير المالية قرارًا بتكليف 9 من قيادات مصلحة الجمارك المصرية في وظيفة رؤساء إدارات مركزية ومديري عموم علي مختلف المناطق والقطاعات الجمركية المختلفة.

وينفرد صدي البلد بنشر تفاصيل القرار رقم 169 لسنة 2026 والذي تضمن 3 من رؤساء الإدارات المركزية بالمستوى الوظيفي الأول .

تفاصيل القرار

وينص القرار فى الـمـادة الأولـى على تكليف كل من  التالي أسماؤهم، الشاغل لوظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام بمصلحة الجمارك بوزارة المالية، بتسيير أعمال الوظيفة القيادية الموضحة قرين اسمه بالمستوى الوظيفي مدير عام بذات المصلحة، ولحين شغل الوظيفة بعد الانتهاء من إجراءات تفعيل الهيكل التنظيمي للمصلحة

١- أحمد جلال حسين أحمد مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية بالإدارة المركزية للدعم الإدارى بالإدارة المركزية للمنطقة الشمالية والغربية بقطاع العمليات الجمركية.

٢- انتصار عبد السلام محمد زكي - مدير عام الإدارة العامة للمعلومات بالإدارة المركزية للسياسات والإجراءات بقطاع النظم والإجراءات الجمركية.

٣- محمود عبد السلام محمد داود مدير عام الإدارة العامة للتنسيق ودعم العمليات بالإدارة المركزية لدعم العمليات بالإدارة المركزية للمنطقة الشمالية والغربية بقطاع العمليات الجمركية.

كما ينص القرار فى الـمـادة الثانية على أن يكلف كل من السادة التالي أسماؤهم، بالمستوى الوظيفي الأولى التخصصية (أ) بمصلحة الجمارك بوزارة المالية، بتسيير أعمال الوظيفة القيادية الموضحة قرين اسمه بالمستوى الوظيفى مدير عام بذات المصلحة، ولحين شغل الوظيفة بعد الانتهاء من إجراءات تفعيل الهيكل التنظيمي للمصلحة:

١- ياسر البكري وهبه السنباطي -مدير عام الإدارة العامة للحركة بالإدارة المركزية الجمارك الدخيلة بالإدارة المركزية للمنطقة الشمالية والغربية بقطاع العمليات الجمركية.

٢- وائل عبد المنعم أحمد السيد مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية بالإدارة المركزية للدعم الإدارى بالإدارة المركزية للمنطقة الوسطى والجنوبية بقطاع العمليات الجمركية.

٣- محمد عبد اللطيف كامل الصباغ مدير عام الإدارة العامة لقرية البضائع وطرود البريد بالإدارة المركزية للركاب والأسواق الحرة بالإدارة المركزية للمنطقة الشمالية والغربية بقطاع العمليات الجمركية.

٤- نجلاء سيد محمد سليمان مدير عام الإدارة العامة للمتابعة المالية والتفويضات بالإدارة المركزية للخدمات المالية بقطاع الأمن والخدمات المالية والإدارية.

٥- سماح عبد العزيز عبد المجيد عبد العزيز مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالإدارة المركزية للعلاقات العامة والاتصالات بقطاع شئون المصلحة.

٦.- أحمد مصطفى رجب عكاشة مدير عام الإدارة العامة لأمن المنطقة الشرقية بالإدارة المركزية للخدمات الأمنية بقطاع الأمن والخدمات المالية والإدارية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

