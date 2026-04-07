150 جرام ذهب في المنيا| مؤسس مبادرة تيسير الزواج يكشف تفاصيل القرار ويرد بحسم على الجدل المثار

في ظل الارتفاع المتسارع لتكاليف الزواج، وما يترتب عليه من أعباء تثقل كاهل الشباب وأسرهم، برزت مبادرات مجتمعية تحاول إعادة التوازن إلى هذه المنظومة الاجتماعية المهمة. ومن بين هذه النماذج اللافتة، جاءت مبادرة قرية البسقلون التابعة لمركز العدوة شمال محافظة المنيا، والتي تحولت إلى حديث الشارع ووسائل الإعلام خلال الأيام الماضية، بعدما قرر أهلها كسر دائرة المغالاة ووضع ضوابط واضحة لتيسير الزواج.

المبادرة لم تكن مجرد فكرة عابرة، بل جاءت نتيجة تراكمات اجتماعية استمرت سنوات، حتى وصلت الأمور إلى مستويات غير مسبوقة من ارتفاع المهور وتكاليف تجهيز الزواج، ما دفع شباب القرية وكبار عائلاتها إلى التحرك بشكل جماعي لإيجاد حل جذري يعيد الأمور إلى نصابها.

البسقلون.. “بلد العلم” التي قررت التصحيح

تُعرف قرية البسقلون بين القرى المجاورة بلقب “بلد العلم والعلماء”، حيث يفتخر أهلها بارتفاع مستوى التعليم بين أبنائها وبناتها، إذ تضم عدداً كبيراً من الأطباء والمهندسين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وهو ما انعكس على منظومة القيم داخل المجتمع.

لكن هذا التقدير الكبير للعلم، ورغم إيجابيته، أدى بشكل غير مباشر إلى ظاهرة اجتماعية مقلقة، حيث بدأ ربط قيمة المهر بالمستوى التعليمي للفتاة، فكلما ارتفعت درجتها العلمية، ارتفع معها سقف المهر، حتى وصل في بعض الحالات إلى أرقام فلكية.

يقول الشيخ أحمد حسين، مؤسس مبادرة تيسير الزواج بالقرية، إن هذه العادات بدأت منذ نحو 20 عاماً، وتحديداً منذ عام 2006، حيث أخذت المهور في الارتفاع تدريجياً، حتى وصلت إلى ما يقارب 400 إلى 450 جراماً من الذهب، وهو ما يمثل عبئاً ضخماً على الشباب المقبلين على الزواج.

من الأزمة إلى المبادرة.. تحرك مجتمعي شامل

أمام هذا الواقع، لم يقف شباب القرية مكتوفي الأيدي، بل بادروا بفتح حوار مجتمعي مع كبار العائلات ومشايخ القرية، في جلسة عرفية موسعة بحضور العمدة أحمد هول، لبحث سبل التخفيف من هذه الأعباء.

ويوضح حسين أن الهدف لم يكن فقط تقليل التكاليف، بل تحقيق التوازن بين الحفاظ على قيمة الفتاة ومكانتها، وبين عدم تحميل الشباب ما لا يطيقون، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وقد لاقت المبادرة قبولاً واسعاً، حيث تم الاتفاق بالإجماع على مجموعة من الضوابط التي تنظم عملية الزواج داخل القرية، وتضع حداً للمغالاة التي كانت سائدة.

تفاصيل المبادرة.. أرقام تعكس حجم التغيير

جاءت بنود المبادرة لتحدث تحولاً جذرياً في منظومة الزواج داخل القرية، حيث شملت تخفيضات كبيرة في مختلف عناصر المهر وتكاليف التجهيز، ومن أبرزها:

أولاً: تخفيض الذهب

كان الذهب يمثل العبء الأكبر، إذ وصل سابقاً إلى 450 جراماً، لكن المبادرة خفضته إلى نحو 150 جراماً كحد أقصى، مع التأكيد على أن المكتوب في الأوراق لا يُلزم الزوج بشرائه بالكامل، وإنما يكتفي بما يتيسر له.

ثانياً: تقليل مؤخر الصداق

انخفض مؤخر الصداق من أرقام تراوحت بين 60 و70 ألف جنيه، إلى حد أقصى يبلغ 20 ألف جنيه فقط، في خطوة تهدف إلى تخفيف الالتزامات المستقبلية على الزوج.

ثالثاً: ضبط تكاليف الملابس

وصلت تكلفة “كسوة الزوجة” في بعض الحالات إلى 100 ألف جنيه، وهو ما تم تخفيضه إلى 40 ألف جنيه كحد أقصى.

رابعاً: ترشيد الأجهزة المنزلية

كان من المعتاد أن يتم شراء نسختين من كل جهاز منزلي (ثلاجتين، غسالتين، ديب فريزرين... إلخ)، ما كان يؤدي إلى تضخم غير مبرر في التكاليف. وجاءت المبادرة لتقصر الأمر على جهاز واحد من كل نوع، مع إمكانية شراء قطعة إضافية عند الحاجة.

خامساً: تقليل حجم الأثاث

بدلاً من نقل الأثاث في 6 أو 7 سيارات، تم الاتفاق على الاكتفاء بسيارتين أو ثلاث فقط، بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للزوجين.

الجدل حول “التمييز التعليمي”.. حقيقة أم سوء فهم؟

أثارت المبادرة جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بما أُشيع عن وجود تفرقة بين الفتيات على أساس المستوى التعليمي.

لكن الشيخ أحمد حسين نفى هذه الاتهامات بشكل قاطع، مؤكداً أن جميع بنات القرية لهن نفس المكانة والاحترام، وأن أي اختلاف كان يقتصر فقط على بند “الذهب” كنوع من التقدير المعنوي للعلم، وليس تمييزاً حقيقياً بين الفتيات.

وأوضح أن المهر في جوهره ليس مقابلاً مادياً لقيمة الفتاة، بل هو رمز للتقدير والاحترام، وأن الإسلام في الأصل يدعو إلى التيسير وعدم المغالاة.

الحفاظ على قيمة العلم دون إرهاق المجتمع

أكد القائمون على المبادرة أنهم لم يسعوا إلى إلغاء فكرة التقدير المعنوي للعلم، بل إلى إعادة صياغتها بشكل لا يضر بالمجتمع، حيث يظل التعليم قيمة أساسية يجب تشجيعها، لكن دون أن يتحول إلى عبء اقتصادي.

وأشار حسين إلى أن القرية تسعى إلى تشجيع جميع الفتيات على استكمال تعليمهن العالي، حفاظاً على مكانة البسقلون كمنارة علمية في المنطقة.

توثيق التنفيذ.. مبادرة تتحول إلى واقع

لم تظل المبادرة حبراً على ورق، بل تم تطبيقها فعلياً على عدد من حالات الزواج داخل القرية، مع توثيق هذه الحالات لضمان الالتزام بالضوابط الجديدة.

ويوضح حسين أن اللجنة المشرفة على المبادرة، والتي تضم شخصيات ذات مكانة علمية ومجتمعية مرموقة، تتابع تنفيذ البنود بشكل دقيق، وتدعو الأهالي إلى مشاهدة النتائج على أرض الواقع.

استجابة مجتمعية واسعة رغم الانتقادات

رغم الانتقادات التي طالت المبادرة عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل، إلا أن الاستجابة داخل القرية كانت إيجابية إلى حد كبير، حيث بدأ عدد متزايد من الأسر في الالتزام بالضوابط الجديدة.

ويرى القائمون على المبادرة أن هذه الانتقادات جاءت نتيجة سوء فهم أو تناول غير دقيق لبعض التفاصيل، مطالبين وسائل الإعلام بتحري الدقة وإبراز الجوانب الإيجابية للمبادرة.

رسالة إلى الإعلام والمجتمع

وجه الشيخ أحمد حسين رسالة واضحة إلى وسائل الإعلام، دعا فيها إلى نقل الصورة الكاملة للمبادرة، وعدم التركيز على نقاط خلافية بشكل مجتزأ.

كما دعا كل من لديه استفسار أو لبس إلى التواصل مع القائمين على المبادرة للحصول على المعلومات الصحيحة، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو تحقيق مصلحة المجتمع.

“أسرة واحدة”.. سر نجاح التجربة

يؤكد أهالي البسقلون أن سر نجاح المبادرة يكمن في طبيعة المجتمع داخل القرية، حيث يسود الشعور بالانتماء والتكافل، وكأن الجميع أسرة واحدة.

هذا التماسك الاجتماعي ساعد على الوصول إلى إجماع حول المبادرة، وهو ما يُعد عاملاً حاسماً في نجاح أي تغيير اجتماعي.

في وقت تتصاعد فيه شكاوى الشباب من صعوبة الزواج، تقدم قرية البسقلون نموذجاً عملياً يؤكد أن الحلول ليست دائماً في يد الحكومات وحدها، بل يمكن للمجتمع نفسه أن يكون جزءاً من الحل.

مبادرة تيسير الزواج في البسقلون ليست مجرد قرار محلي، بل رسالة أمل يمكن أن تُلهم قرى ومجتمعات أخرى للسير على نفس الطريق، وإعادة النظر في العادات التي أثقلت كاهل الأجيال الجديدة.