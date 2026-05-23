الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

أسباب فصل الكهرباء المفاجئ رغم وجود رصيد بالعداد مسبق الدفع

عبد الفتاح تركي

أسباب فصل الكهرباء المفاجئ رغم وجود رصيد في العداد مسبق الدفع .. يشهد عداد الكهرباء مسبق الدفع انتشارًا واسعًا بين المشتركين في مختلف المحافظات، باعتباره أحد الأنظمة الذكية التي تتيح للمواطنين متابعة استهلاكهم والتحكم في شحن الرصيد بصورة مستمرة، إلا أن عددًا كبيرًا من المستخدمين فوجئوا خلال الفترة الآتية بانقطاع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ رغم وجود رصيد فعلي داخل العداد، الأمر الذي أثار تساؤلات عديدة حول أسباب فصل الكهرباء دون سابق إنذار واضح، خاصة مع اعتماد الكثير من الأسر على الأجهزة الكهربائية بصورة يومية.

ويعتمد عداد الكهرباء مسبق الدفع على نظام إلكتروني ذكي مزود بخواص للحماية والأمان، تسمح بفصل التيار الكهربائي تلقائيا في بعض الحالات، وذلك بهدف حماية الأجهزة المنزلية والأسلاك الكهربائية من الأعطال أو الحرائق، إضافة إلى رصد أي محاولات تلاعب أو توصيلات مخالفة قد تؤثر على سلامة شبكة الكهرباء واستقرارها.

أسباب فصل الكهرباء رغم وجود رصيد داخل العداد

نفاد الرصيد داخل عداد الكهرباء

يعد انتهاء الرصيد داخل عداد الكهرباء مسبق الدفع السبب الأكثر شيوعا لفصل التيار الكهربائي، إذ يفصل العداد الكهرباء تلقائيا بمجرد وصول الرصيد إلى صفر، مع ظهور تنبيه مسبق عبر لمبة حمراء عند انخفاض الرصيد إلى 10 جنيهات، ما يمنح المشترك فرصة لإعادة شحن الكارت قبل انقطاع الخدمة بشكل كامل.

وفي حالات الطوارئ، يمكن للمستخدم الاستفادة من خاصية الرصيد الاحتياطي المؤقت، وذلك من خلال إدخال كارت الشحن داخل العداد، حتى يتمكن من إعادة الشحن واستمرار تشغيل الكهرباء بصورة طبيعية.

زيادة الأحمال الكهربائية داخل المنزل

تشغيل عدد كبير من الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك المرتفع في وقت واحد يعد من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى فصل الكهرباء تلقائيا من العداد مسبق الدفع، خاصة عند تشغيل أجهزة مثل التكييف والسخان والغسالة والمكواة في توقيت متزامن، وهو ما يرفع الحمل الكهربائي بصورة كبيرة تتجاوز القدرة المسموح بها داخل العداد.

ويؤدي ذلك إلى فصل التيار الكهربائي بشكل تلقائي لحماية العداد والأسلاك الكهربائية من التلف أو الاحتراق، كما حذر مختصون من تكرار زيادة الأحمال الكهربائية أكثر من ثلاث مرات، لأن ذلك قد يؤدي إلى توقف العداد نهائيا لحين تدخل فني متخصص من شركة الكهرباء لإعادة تشغيله وفحصه.

فتح غطاء العداد أو الاشتباه في التلاعب

يحتوي عداد الكهرباء مسبق الدفع على حساس أمان مرتبط بغطاء العداد، وأي محاولة لفتح الغطاء أو تحريك العداد نتيجة صدمة أو اهتزاز قد يتم تسجيلها كمحاولة تلاعب أو سرقة تيار كهربائي، وهو ما يؤدي إلى فصل الكهرباء بشكل مباشر وفوري.

وفي هذه الحالة، يجب على المشترك التواصل مع شركة الكهرباء أو خدمة العملاء التابعة لها، حتى يتم إعادة تشغيل العداد بصورة رسمية بعد التأكد من سلامة التوصيلات وعدم وجود أي مخالفات.

انخفاض أو ارتفاع الجهد الكهربائي

من بين الأسباب المهمة التي تؤدي إلى فصل الكهرباء تلقائيا من العداد مسبق الدفع حدوث تذبذب شديد في الجهد الكهربائي داخل الشبكة، سواء بانخفاض الجهد لأقل من 145 فولت أو ارتفاعه لأكثر من 270 فولت، حيث يقوم العداد بفصل التيار بصورة تلقائية لحماية الأجهزة الكهربائية المنزلية من التلف الناتج عن عدم استقرار التيار.

وتعود الكهرباء للعمل بشكل طبيعي بمجرد استقرار مستوى الجهد الكهربائي داخل الشبكة العامة، دون الحاجة إلى تدخل من المستخدم في أغلب الحالات.

ظهور رسالة ضعف بطارية العداد

عند ظهور رسالة «Lo bAt» على شاشة عداد الكهرباء، فإن ذلك يشير إلى ضعف البطارية الداخلية الخاصة بالعداد، وهو ما قد يتسبب في توقف العداد عن العمل أو عدم قدرته على قراءة كارت الشحن بصورة صحيحة.

وينصح المختصون بعدم محاولة فتح العداد أو تغيير البطارية بشكل شخصي، مع ضرورة الاستعانة بفني مختص أو التواصل مباشرة مع شركة الكهرباء لإجراء الصيانة المطلوبة بشكل آمن ورسمي.

التوصيلات غير القانونية وسرقة التيار الكهربائي

أي محاولة لإجراء توصيلات مخالفة أو تركيب كوبري على الأسلاك الكهربائية تؤدي مباشرة إلى دخول العداد في وضع الحماية، ومن ثم فصل التيار الكهربائي بشكل فوري، إضافة إلى تعرض المخالف لغرامات مالية ومساءلة قانونية وفقا للقواعد المنظمة لاستهلاك الكهرباء.

ويؤكد المختصون أن العدادات مسبقة الدفع الحديثة مزودة بأنظمة إلكترونية دقيقة قادرة على اكتشاف أي تدخل غير قانوني في التوصيلات الكهربائية، ما يساعد على الحد من سرقات التيار والحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية.

نصائح مهمة لتجنب فصل الكهرباء من العداد مسبق الدفع

ينصح خبراء الكهرباء بضرورة متابعة الرصيد بشكل مستمر وعدم الانتظار حتى اقترابه من الصفر، مع تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية ذات الأحمال المرتفعة في وقت واحد، إضافة إلى عدم العبث بالعداد أو محاولة فتحه أو إجراء أي توصيلات غير قانونية، حفاظا على سلامة العداد وضمان استمرار الخدمة من دون انقطاع.

