اتصال سعودي ـ قطري يؤكد تنسيق المواقف ودعم استقرار المنطقة

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال اتصال هاتفي تلقاه السبت من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس».

كما تناول الاتصال العلاقات الثنائية بين السعودية وقطر، حيث استعرض الجانبان سبل دعم التعاون المشترك وتطويره في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين.

وأفادت ثلاثة مصادر بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم إجراء اتصال هاتفي جماعي، اليوم، مع قادة دول الخليج ودول أخرى.

وذكر مسؤولون أمريكيون مطلعون على الوضع أن هذا الاتصال مخصص لمناقشة مستجدات المفاوضات الجارية مع إيران.

جاء ذلك في تقرير لشبكة (سي بي إس نيوز) الأمريكية، أشارت فيه نقلا عن مصادرها إلى أن ترامب لا يزال يدرس المقترحات المطروحة ولم يتخذ قراره النهائي بعد، في حين صرّح مسؤول إقليمي للشبكة بأن بعض القادة لا يعرفون الخيار الذي يميل إليه الرئيس الأمريكي حتى الآن.

وكان ترامب قد حذر في تصريحات سابقة للشبكة ذاتها، اليوم، من أنه في حال عدم توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق، فإن العالم "سيكون أمام وضع يتعرض فيه بلد (إيران) لضربة لم يشهد مثلها أي بلد من قبل".

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد السعودية وقطر العلاقات الثنائية بين السعودية وقطر

