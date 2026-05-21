أونلاين فقط.. تحويل العداد الكودي إلى قانوني

كشف مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر عن  توقف شركات توزيع الكهرباء عن استلام المستندات الخاصة بتحويل العداد الكودي إلى قانوني حيث تم  إتاحة خدمة تقديم طلب تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء فقط   المنصة(https://eservices.eehc.gov.eg).

تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني إلكترونيًا

 تتيح المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء  للمواطنين 24خدمة، اهمها الان هو طلب تحويل العداد الكودي إلى قانوني 

وتشمل المستندات المطلوبة ما يلي:
• صورة سارية لبطاقة الرقم القومي 

• نسخة من عقد البيع أو الإيجار 

• إيصال سداد قيمة المقايسة أو نموذج التصالح في مخالفات البناء.

• شهادة المطابقة الهندسية أو نموذج المرافق المتاح لديك.

• آخر إيصال شحن للعداد الكودي الحالي

• التوكيل (إن وجد) في حال تقديم الطلب من غير المالك الأصلي

خطوات التقديم على طلب تحويل العداد الكودي إلى قانوني 

تشمل خطوات التقديم
• تسجيل الدخول واختيار خدمة تحويل العداد الكودي إلى قانوني

• تحديد العداد المراد تحويله من العدادات المسجلة بالحساب

• رفع المستندات المطلوبة بصورة واضحة

• متابعة إشعارات مراجعة الطلب أو استيفاء البيانات

• استكمال إجراءات المعاينة الفنية

 الفئات المسموح لها بتحويل العداد الكودي 

 1. أصحاب العقارات المرخصة:
إذا كان العقار مرخصا وقام صاحبه  بتركيب "عداد كودي" بسبب تأخر المقايسات  يمكن التقديم فوراً لتحويله لعداد قانوني ، طالما أن العقار ليس عليه مخالفات بناء.

 2. المتصالحون في مخالفات البناء:
إذا تمت إجراءات التصالح وتم الحصول على (نموذج 8 أو 10النهائي)، يمكن  تحويل العداد الكودي إلى عداد رسمي مسجل بعد الحصول على خطاب المرافق

 يذكر أن  الهيئة الهندسية، وجهت خطاب للشركة القابضة به عدة تيسيرات   لتسهيل الإجراءات وهي.. 

- إعتماد شهادات المطابقة: قبول شهادة المطابقة الهندسية للمباني والعقارات حتى لو كانت منتهية الصلاحية.

- تمديد مهلة نماذج المرافق: تجديد نموذج المرافق الذي مر على إستخراجه أكثر من 6 أشهر، ومنحه فترة صلاحية إضافية تصل إلى 6 أشهر أخرى دون تحميل المواطن أعباء مالية أو إدارية لإعادة إستخراجه من جديد.

- تصفية ملفات التصالح: تسريع وتيرة إنهاء إجراءات مخالفات البناء لربطها فوراً بشبكات الكهرباء الرسمية.

أسباب تحويل العداد الكودي إلى قانوني 

العداد الكودي هو عداد "مؤقت" برقم ، والهدف منه هو محاسبة صاحبه  على إستهلاكه الفعلي بدل "الممارسة" بشريحة موحدة 2.74 جنيه ، لكنه في الوقت نفسه  لا يعتبر مستنداً لملكية الوحدة، ولكن عند تحويله سيتم المحاسبة بالشرائح التدريجية كما أنه يعد سند ملكية 
 

