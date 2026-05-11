سبب خصم الرصيد من عداد الكهرباء عند بداية الشحن

كثير من المشتركين يقعون في حيرة عند شحن كارت الكهرباء في العداد مسبوق الدفع في الأيام الأولى من الشهر، حيث يلاحظون خصم مبلغ مالي فور وضع الكارت في العداد.

أسباب خصم الرصيد عند شحن عداد الكهرباء

1. فرق رسوم خدمة العملاء:تُخصم شهرياً بناءً على آخر شريحة إستهلاك وصلت لها في الشهر الماضي " حتي لو عداد كودي" . بتتراوح من جنيه واحد إلى 40 جنيه.

ملحوظة: المبلغ ده بيتحسب على إستهلاك الشهر "اللي فات" وبيتخصم مع أول شحن في الشهر "الجديد".

2. رسوم العداد المغلق (الاستهلاك الصفر):

لو الشقة مغلقة تماماً ، العداد يخصم 9 جنيهات شهرياً (رسوم الحد الأدنى). وهذا معناه لو انك لم تشحن لمدة 3 أشهر مثلا فعند الشحن ستجد العداد سحب 27 جنيه فوراً مقابل "خدمة" الحفاظ على توصيل التيار وتواجد العداد.

3. الخصومات القانونية الثابتة:

وهي مبالغ ثابتة تُحصّل لصالح جهات الدولة مع أول شحنة في الشهر، مثل..

•رسوم النظافة: تنزل شهرياً طبقاً للقانون.

•الدمغات والضرائب: رسوم حكومية ثابتة تضاف على الفاتورة أو عملية الشحن.

4. أقساط العداد أو المديونيات:

لو تم تركيب العداد بنظام التقسيط، فشركة الكهرباء تبرمج العداد يخصم القسط الشهري الثابت أوتوماتيكياً مع أول عملية شحن في الشهر.

و لو هناك "مديونية قديمة" أو فروق إستهلاك سابقة، العداد يسحبها تدريجياً أو دفعة واحدة حسب نظام المديونية.

الخلاصة: العداد لا يخصم "عشوائياً"، بل ينفذ عمليات حسابية دقيقة متراكمة.

لذلك من الأفضل الشحن بمبلغ يغطي هذه الخصومات الثابتة لضمان إستمرار التيار دون إنقطاع مفاجئ.