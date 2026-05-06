الكهرباء معاك.. تطبيق جديد يتيح دفع الفواتير من الموبايل

أطلقت الكهرباء تطبيقا جديدا على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء يتيح توفير الخدمات بضغطة زر، وهو تطبيق “الكهرباء معاك”.

يوفر التطبيق تجربة مريحة ومضمونة لإدارة جميع خدمات الكهرباء في المنزل أو المكتب.

وتتعدد الخدمات التى يقدمها التطبيق، وهى الإبلاغ عن أعطال، وطلب خدمات العدادات، ودفع فواتير الكهرباء، أو متابعة الاستهلاك، ويتيح كل ذلك بضغطة زر.

ويقدم التطبيق أيضًا دعمًا فنيًا متاحًا من الساعة ٨:٠٠ صباحًا حتى ١٢:٠٠ منتصف الليل للمساعدة في حل أي مشكلة.

خدمات المنصة الموحدة للكهرباء

وتقدم المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء 24 خدمة للمشتركين وهي:

- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء قانونى لأول مرة.

- تقديم طلب تركيب عداد كودى خدمة العملاء و الدعم الفنى.

- الحصول على شهادة بيانات استهلاك.

- تسجيل قراءة عداد الكهرباء.

- دفع فواتير استهلاك الكهرباء.

- الحصول على شهادة بيانات تعاقد "مصالحة".

- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل تالف.

- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل فاقد.

- تغير اسم صاحب العداد.

- تقديم طلب فحص العداد.

- تقديم طلب رفع العداد.

- تقديم طلب استبدال العداد بقدرة أكبر.

- تقديم طلب جدولة المديونية على أقساط شهرية.

- تقديم طلب توصيل التيار الكهربائى للمبانى السكنية.

- تقديم طلب تعديل توصيلة أو توصيل تيار مؤقت.

- تقديم طلب توصيل التيار الكهربائى للمنشآت الاستثمارية.

خطوات الدخول للمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

- الدخول إلى المنصة من خلال الرابط. https://eservices.eehc.gov.eg/

- تسجيل حساب جديد باستخدام رقم الهاتف والاسم ثم اختر الخدمة التي تريدها وارفق المستندات المطلوبة.

- ثم اضغط على "إرسال الطلب" واحتفظ برقم الطلب للمتابعة.

- يمكن متابعة حالة الطلب عبر الموقع الإلكتروني نفسه بإدخال رقم الطلب.

- تلقي إشعارات عبر البريد الإلكتروني الذي قمت بالتسجيل به.