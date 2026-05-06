الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدمة جديدة.. استعلم عن محضر سرقة الكهرباء وادفعه أو تظلم منه إلكترونيا

خلال حملة لضبط سرقة الكهرباء
وفاء نور الدين

أعلنت الكهرباء عن تفعيل خدمة الاستعلام عن محاضر سرقة التيار الكهربائى ومعرفة  كل تفاصيلها بسهولة والمواطن في منزله، من خلال  المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

وتقدم المنصة هذه الخدمة ضمن 24 خدمة تقدمها لحوالي 8 ملايين مشترك  لتسهيل الخدمات وميكنتها.

كما تقدم المنصة خدمة معرفة  قيمة المخالفة، وتسديدها  إلكترونيًا، أو التقدم بتظلم من محضر السرقة  ، ولتجنب محاضر سرقة التيار الكهربائى  للمبانى المخالفة (الممارسة) سهلت وزارة الكهرباء هذا الامر من خلال التقديم على العداد الكودى من خلال المنصة أيضا .

ويمكن الدخول على المنصة من خلال الرابط الرسمي لـ المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء و هو: https://eservices.eehc.gov.eg/. 

خدمات المنصة الموحدة للكهرباء

وتقدم المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء التي انطلقت في يوليو 2020 عدة خدمات  أخرى منها ..

- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء قانونى لأول مرة.

- تقديم طلب تركيب عداد كودى خدمة العملاء و الدعم الفنى.

- الحصول على شهادة بيانات استهلاك .

- تسجيل قراءة عداد الكهرباء.

- دفع فواتير استهلاك الكهرباء.

- الحصول على شهادة بيانات تعاقد "مصالحة".

- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل تالف.

- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل فاقد.

- تغير اسم صاحب العداد.

- تقديم طلب فحص العداد.

- تقديم طلب رفع العداد.

- تقديم طلب استبدال العداد بقدرة أكبر.

- تقديم طلب جدولة المديونية على أقساط شهرية.

- تقديم طلب توصيل التيار الكهربائى للمبانى السكنية.

- تقديم طلب تعديل توصيلة أو توصيل تيار مؤقت.

- تقديم طلب توصيل التيار الكهربائى للمنشآت الاستثمارية

خطوات الدخول للمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

-الدخول إلى المنصة من خلال الرابط. https://eservices.eehc.gov.eg/

-تسجيل حساب جديد باستخدام رقم الهاتف والاسم ثم اختر الخدمة التي تريدها وارفق المستندات المطلوبة 

-ثم اضغط على "إرسال الطلب" واحتفظ برقم الطلب للمتابعة. 

-يمكن متابعة حالة الطلب عبر الموقع الإلكتروني نفسه بإدخال رقم الطلب.

-تلقي إشعارات عبر البريد الإلكتروني الذي قمت بالتسجيل به.

طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والبشاميل
