تحويل المسئولين للنيابة.. كهرباء جنوب القاهرة تراجع تعاقدات العدادات في أحد كمبوندات أكتوبر

كشف مصدر بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء عن صدور تعليمات من المهندس طارق عبد الشافي رئيس الشركة بمراجعة جميع التعاقدات بأحد الكمبوندات بأكتوبر وذلك استمرارا لحملات التفتيش المالى و التجارى و ضبط سارقي التيار الكهربائي حيث تم اكتشاف واقعة تلاعب بمدينة 6 أكتوبر بأحد الكومبوندات حيث تم تركيب ما يقرب من 150 عداد كهرباء بعمارات سكنية و فيلات بدون تعاقد رسمي بالشركة.

تلاعب في تركيب العدادات



تم خلال حملات التفتيش اكتشاف واقعة فساد بإدارة 6 أكتوبر بملايين الجنيهات، حيث تم اكتشاف وجود ما يقرب من 150 عداد كهرباء بعمارات و فيلات على الشبكة بدون أى بيانات للمشتركين، رغم أن العدادات يوجد بها استهلاك فعلي و إصدار فواتير كهرباء بالفعل

وأشار المصدر إلى أن بعض المسئولين بإدارة 6 أكتوبر تلاعبوا فى طريقة التوصيل وبدلا من عمل المقايسة تم التوصيل لهم من شبكة جانبية دون القيام بعمل مقايسة تكلفة توصيل التيار الكهربائي وإبرام العقود الرسمية.

وأصدر المهندس طارق عبد الشافي قرارا بتحويل جميع المسئولين عن الواقعة للشئون القانونية و تحويلها للنيابة العامة للتحقيق في الواقعة ، و رفع العدادات عن كل الوحدات الموجودة بهذا الكمبوند و إعادة التوصيل لهم وفقا للإجراءات القانونية و القواعد التى أصدرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك.

كانت الشركة قد شنت حملة استهدفت أحد الكومبوندات بمنطقة شبكات 6 أكتوبر، أسفرت عن تحرير 26 محضر ضبط لمخالفات متنوعة، كان أبرزها ضبط قصر داخل الكومبوند متورط في سرقة التيار الكهربائي، حيث كشفت المعاينة عن استهلاك غير قانوني يُقدّر مبدئيًا بنحو مليون و600 ألف كيلووات ساعة، مع استمرار أعمال الحصر لباقي الأحمال تمهيدًا لتحديد الغرامات النهائية.

وشددت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء على أن الدولة ماضية في مواجهة سرقات التيار بكل قوة، مؤكدة أن القانون سيُطبق على الجميع دون استثناء، حفاظًا على المال العام وضمانًا لاستقرار الشبكة الكهربائية.

تأتي هذه الحملات في ظل توجه عام لتشديد الرقابة على الاستهلاك غير المشروع، خاصة في المناطق السكنية الراقية، التي كشفت الحملة أنها ليست بمنأى عن المخالفات