من المسئول.. لو اشتريت شقة واكتشفت إن صاحبها القديم كان يسرق كهرباء

وفاء نور الدين

يكتشف بعض المشتركين عند شرائهم شقة جديدة أن صاحبها القديم كان يتلاعب بعداد الكهرباء، فيخاف من المحاسبة. 

يجيب قسم هندسة العدادات بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء على هذا التساؤلات أنه وبشكل مباشر، لا يتحمل المالك الجديد  المسؤولية الجنائية عن سرقة التيار التي قام بها المالك القديم، لأن العقوبة شخصية وتقع على مرتكب الفعل نفسه.

 ولكن  قد تقع على المالك الجديد  أعباء مالية أو إدارية لتسوية وضع الشقة مع شركة الكهرباء وشرح الوضع  كالآتي: 

المسؤولية القانونية والمادية

- المسؤولية الجنائية: تقع على عاتق من قام بالسرقة فعلياً. إذا تم تحرير محضر باسم المالك القديم، فالمطالبة القضائية ستوجه إليه.

- المستحقات المالية: عند نقل ملكية العداد باسم المالك الجديد، تطلب شركة الكهرباء سداد أي مديونيات أو غرامات سابقة على العداد لتتمكن من إتمام الإجراءات.

- الإقرار المكتوب: عند التعاقد الجديد، غالباً ما توقع على إقرار بسداد أي مستحقات سابقة لشركة الكهرباء، لذا يفضل مراجعة مديونية العداد قبل الشراء.

 خطوات حماية نفسك 

إذا إكتشفت السرقة بعد إستلام الشقة، عليك التحرك فوراً لتجنب إتهامك بالاستفادة من التيار المسروق:

إبلاغ شركة الكهرباء: توجه إلى فرع شركة توزيع الكهرباء التابع له وأبلغ عن وجود مخالفات في العداد لطلب معاينة رسمية وتغييره.

طلب المعاينة: أطلب "إثبات حالة" للعداد للتأكد من سلامته وعدم وجود توصيلات غير قانونية قبل بدء إستخدامك للشقة.

تحرير محضر: في بعض الحالات، قد تحتاج لتحرير محضر في قسم الشرطة لإثبات تاريخ إستلامك للشقة وخلو مسؤوليتك عن الفترة السابقة.

 إجراءات نقل ملكية عداد الكهرباء 

لتفادي أي نزاعات قانونية مستقبلية، يُنصح بالآتي:

- الحصول على تنازل رسمي عن العداد من المالك القديم في الشهر العقاري.

- إحضار آخر إيصال كهرباء مسدد والتأكد من عدم وجود مديونيات متأخرة.

- في حال وجود مخالفات، يمكنك تقديم تظلم إداري خلال 60 يوماً من إعلانك بالقرار لإثبات أن المخالفة سابقة لتاريخ شرائك.

