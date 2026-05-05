مليون و600 الف كيلوات.. محضر سرقة كهرباء لقصر بأكتوبر

قامت حملة مكبرة من شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء،لضبط سرقة التيار بتوجيهات من المهندس طارق عبد الشافي رئيس الشركة ، بشن حملة تفتيش على أحد الكومبوندات بمنطقة شبكات 6 أكتوبر، أسفرت عن تحرير 26 محضر تلاعب وسرقة كهرباء.

شارك في الحملة عدد من قيادات الشركة،، إلى جانب إدارة الضبطية القضائية بشبكات أكتوبر

محضر سرقة كهرباء لقصر كبير بمليون ونصف

وكان من أبرز محاضر السرقة قصر كبير مشهور باحد الكمبوندات بأكتوبر ، حيث كشفت المعاينة عن استهلاك غير قانوني يُقدّر مبدئيًا بنحو مليون و600 ألف كيلووات ساعة، مع استمرار أعمال الحصر لباقي الأحمال تمهيدًا لتحديد الغرامات النهائية.

وتواصل وزارة الكهرباء الحملات بكل حزم، لضبط السرقات و اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين

عقوبة سرقة الكهرباء

وافق مجلس الشيوخ على تغليظ عقوبات سرقة الكهرباء لتصل الغرامة في بعض الحالات إلى 100 ألف جنيه الى مليون جنيه وفقاً لبعض التعديلات الجديدة، مع إمكانية الحبس.

و في حالة تكرار السرقة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.



-يجوز التصالح في جرائم سرقة الكهرباء من خلال سداد ضعف قيمة التيار المستولى عليه قبل رفع الدعوى الجنائية.

- تلزم المحكمة المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.



-تُغلّظ العقوبة على من يسهل أو يتستر على سرقة الكهرباء، وخاصة للعاملين في قطاع الكهرباء، لتصبح الحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه.

-يتمثل الإجراء الفوري في تحرير محضر سرقة بواسطة شرطة الكهرباء،ورفع العداد وتحديد الغرامة بناءً على فترة السرقة المقدرة، مع إمكانية التصالح وسداد الغرامات لتجنب الحبس