الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لو اتعملك محضر سرقة كهرباء .. استعلم عن قيمته وتظلم منه وأنت في المنزل بهذه الخطوة

سرقة الكهرباء
سرقة الكهرباء
وفاء نور الدين

قدمت المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء خدمة جديدة ضمن 24 خدمة تقدمها لحوالي 8 مليون مشترك  لتسهيل الخدمات وميكنتها. 

أعلنت الكهرباء عن تفعيل خدمة الاستعلام عن محاضر الاستيلاء على التيار الكهربائى ومعرفة  كل تفاصيلها بسهولة والمواطن في منزله،كما تقدم المنصة خدمة معرفة  قيمة المخالفة، وتسديدها  إلكترونيًا، أو التقدم بتظلم من محضر السرقة  ، ويمكن الدخول على المنصة من خلال الرابط الرسمي لـ المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء و هو: https://eservices.eehc.gov.eg/. 

وتقدم المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء التي انطلقت في يوليو 2020 عدة خدمات  أخرى منها ..

- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء قانونى لأول مرة.

- تقديم طلب تركيب عداد كودى خدمة العملاء و الدعم الفنى.

- الحصول على شهادة بيانات استهلاك .

- تسجيل قراءة عداد الكهرباء.

- دفع فواتير استهلاك الكهرباء.

- الحصول على شهادة بيانات تعاقد "مصالحة".

- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل تالف.

- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل فاقد.

- تغير اسم صاحب العداد.

- تقديم طلب فحص العداد.

- تقديم طلب رفع العداد.

- تقديم طلب استبدال العداد بقدرة أكبر.

- تقديم طلب جدولة المديونية على أقساط شهرية.

- تقديم طلب توصيل التيار الكهربائى للمبانى السكنية.

- تقديم طلب تعديل توصيلة أو توصيل تيار مؤقت.

- تقديم طلب توصيل التيار الكهربائى للمنشآت الاستثمارية

خطوات الدخول للمنصة 

-الدخول إلى المنصة من خلال الرابط.
-تسجيل حساب جديد باستخدام رقم الهاتف والاسم ثم اختر الخدمة التي تريدها وارفق المستندات المطلوبة 

-ثم  اضغط على "إرسال الطلب" واحتفظ برقم الطلب للمتابعة. 

-يمكن متابعة حالة الطلب عبر الموقع الإلكتروني نفسه بإدخال رقم الطلب.


-تلقي إشعارات عبر البريد الإلكتروني الذي قمت بالتسجيل به.

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019
تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

ترامب
ترامب
لوك جذاب .. جوري بكر تستعرض جمالها

جوري بكر
جوري بكر
"مش طايقين بعض".. ظاهرة الغضب السريع تجتاح البيوت وتكشف أزمة نفسية صامتة

"مش طايقين بعض".. ظاهرة الغضب السريع تجتاح البيوت وتكشف أزمة نفسية صامتة
"مش طايقين بعض".. ظاهرة الغضب السريع تجتاح البيوت وتكشف أزمة نفسية صامتة
"مش طايقين بعض".. ظاهرة الغضب السريع تجتاح البيوت وتكشف أزمة نفسية صامتة

