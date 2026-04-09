بأمر الحكومة .. المطاردة مستمرة لسارقي الكهرباء

كشف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي على أن هناك توجيهات بقيام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتكثيف الرقابة وجهود التصدى لحالات سرقة التيار الكهربائى، مع ضرورة استكمال الوزارة متابعة خطة تركيب العدادات الذكية.

فما إجراءات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للحد من سرقة التيار الكهربائي؟

جهود كبيرة تبذلها وزارة الكهرباء لمواجهة سرقة التيار الكهربائي لضمان حصول الدولة على حقها وكذلك ضمان استقرار الشبكة واستدامة التغذية دون انقطاع.

جهود الوزارة لمكافحة سرقة التيار

طبقا التصريحات سابقة للدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فقد تم تحرير أكثر من 3.5مليون محضر سرقة تيار كهربائي منذ بدء الحملات الرسمية، وهو رقم ضخم يعكس مدى انتشار الظاهرة وتأثيرها على الشبكة الكهربائية .

وأكد الوزير أن الفاقد من الكهرباء يصل إلى نحو 20% من الإنتاج الكلي، مع تقديرات بأن الخسائر السنوية الناتجة عن السرقة تصل إلى حوالي 23 مليار جنيه .

إجراءات وزارة الكهرباء للحد من سرقة التيار



أوضحت الوزارة أن هذه إجراءات الحد من سرقة التيار تأتي ضمن خطة شاملة تتضمن:

-المراقبة والتفتيش الدوري حيث تقوم فرق مختصة بحملات تفتيش للكشف عن التوصيلات غير القانونية والتلاعب بالعدادات.

-تركيب العدادات الكودية حيث تم تركيب مايزيد عن 2 مليون عداد كودي للمباني المخالفة ، بينما بلغ إجمالي العدادات المسبقة الدفع حوالي 2.5 مليون عدادحتي الان لضمان رصد استهلاك الكهرباء بدقة أكبر وتقليل فرص السرقة.

-التعاون مع الأجهزة الأمنية حيث تسفر الحملات المشتركة عن ضبط آلاف القضايا.

- حملات إعلامية لتوضيح مخاطر سرقة الكهرباء على المواطنين، مثل ارتفاع الفواتير وانقطاع الخدمة.



-تغليظ العقوبات كان أحد أبرز محاور مواجهة السرقة، حيث تم تعديل قانون سرقة التيار حيث وصلت العقوبة الي الحبس وغرامة مليون جنيه

وأكدت الوزارة أن استمرار الحملات المكثفة والرقابة الرقمية سيسهم في الحد من سرقات التيار الكهربائي، وتحسين جودة التغذية لجميع المشتركين.