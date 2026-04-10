قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد 14 يوماً.. إنقاذ عامل عالق داخل نفق منجم ذهب في المكسيك

صورة للعامل وهو عالق داخل النفق
صورة للعامل وهو عالق داخل النفق
القسم الخارجي

في واقعة إنسانية لافتة، نجحت فرق الإنقاذ التابعة للجيش المكسيكي في إنقاذ عامل منجم بعد بقائه عالقًا لمدة 14 يومًا داخل نفق غمرته المياه في ولاية شمالي البلاد. وكان العامل (42 عامًا)، قد حوصر على عمق نحو 300 متر تحت الأرض إثر انهيار سد مخلفات التعدين داخل منجم للذهب في 25 مارس، وهو الحادث الذي وقع بينما كان 25 عاملًا داخل الموقع، تمكن 21 منهم من الخروج، فيما علق أربعة.

وبعد أكثر من 300 ساعة من البحث، تمكن غواصون عسكريون من تحديد موقعه بفضل وميض مصباحه الذي استخدمه للإشارة، ليتم العثور عليه واقفًا في مياه تصل إلى خصره، مؤكدًا لفرق الإنقاذ أنه “لم يفقد الأمل” طوال فترة احتجازه. وبسبب ارتفاع منسوب المياه، لم يكن بالإمكان إخراجه فورًا، حيث تم تزويده بالمياه والطعام، قبل أن تعود الفرق بعد نحو 20 ساعة، عقب خفض مستوى المياه باستخدام مضخات، ليتم انتشاله ونقله إلى السطح.

وظهر زاباتا ملفوفًا ببطانية حرارية لدى خروجه من المنجم، قبل نقله بطائرة مروحية إلى المستشفى، حيث التقى بعائلته، وأكد الأطباء أن حالته مستقرة رغم تعرضه لإجهاد شديد. في المقابل، لا تزال عمليات البحث مستمرة عن عامل آخر مفقود، بينما كان عامل ثالث قد أُنقذ سابقًا، وتوفي رابع متأثرًا بالحادث.

من جانبها، أشادت الرئيسة المكسيكية بجهود الجيش، مؤكدة أن صمود العامل وإيمانه كانا عاملين حاسمين في إنجاح “عملية الإنقاذ الاستثنائية”.

