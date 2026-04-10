اشترت ذهب وملابس.. سيدة تستغل أموال فيزا فقدها طالب أجنبي في فيصل

استغلت سيدة بطاقة ائتمانية عثرت عليها في اجراء عمليات شراء تخطت ١٠٠ ألف جنيه قبل أن تلقي مباحث الجيزة القبض عليها .

تلقى قسم شرطة العمرانية بلاغًا من طالب أجنبي الجنسية، أفاد بفقد بطاقة ائتمانية خاصة بوالدته، دون تحديد مكان أو توقيت فقدها.

وأضاف أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من والدته المقيمة خارج البلاد، تخبره بورود إشعارات بإجراء معاملات شرائية باستخدام البطاقة بقيمة بلغت 104 آلاف جنيه، من عدة محال بمنطقة فيصل، فاكتشف فقد البطاقة، مرجحًا فقدها منذ فترة أثناء تردده على ذات المنطقة.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل، 29 عامًا، تقيم بدائرة القسم، تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، موضحة أنها عثرت على بطاقة الائتمان ملقاة أرضًا أثناء تواجدها بمنطقة فيصل، فقامت باستخدامها في شراء عدد من السلع دون وجه حق.

وبمواجهة المتهمة أقرت باستخدام البطاقة في شراء ملابس أطفال، وحقيبة يد حريمي، ومواد غذائية، ومشغولات ذهبية، وتولت النيابة التحقيق.

وبإرشادها، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط بطاقة الائتمان والمشتريات التي تم الحصول عليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.