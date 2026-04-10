استغل غياب الأم.. التحقيق في تعدي شاب على ابنة زوجته في أكتوبر

فجرت تحقيقات جهات التحقيق المختصة تفاصيل مثيرة في واقعة اتهام سائق بالتعدي على ابنة زوجته داخل مسكن الأسرة بمدينة 6 أكتوبر، حيث تبين أن المتهم استغل تواجد المجني عليها بمفردها داخل المنزل وقام بالاعتداء عليها.

وأوضحت التحقيقات أن والدة المجني عليها توجهت إلى جهات التحقيق بصحبة ابنتها، وحررت بلاغًا تتهم فيه زوجها بالتعدي على ابنتها البالغة من العمر 17 عامًا.

وأضافت التحقيقات أن المجني عليها أكدت في أقوالها تعرضها للاعتداء من قبل زوج والدتها داخل مسكن الزوجية، ما ترتب عليه إصابتها.

وأشارت التحقيقات إلى أنه عقب ضبط المتهم ومواجهته بما أسفرت عنه التحريات وأقوال المجني عليها، أقر بارتكاب الواقعة.

وقررت النيابة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، مع استمرار التحقيقات للوقوف على ملابساتها.