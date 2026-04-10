رقص خادش وحشيش.. قرار النيابة بشأن بلوجر حدائق أكتوبر

قررت النيابة العامة بأكتوبر حجز بلوجر ٢٤ ساعة على ذمة تحريات مباحث الآداب.

وحرزت النيابة ٣ هواتف محمولة ضبطت بحوزة البلوجر لفحصها وبيان محتواها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو، تتضمن الرقص بملابس خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ تتنافى مع القيم المجتمعية، في محافظة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة "لها معلومات جنائية" حال تواجدها بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة، وبحوزتها 3 هواتف محمولة، بفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي، وكمية من مخدر الحشيش.

وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.