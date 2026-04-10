التحقيق مع سيدة اتهمت شخصا بالتحرش بابنتها لابتزازه بالجيزة

تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيق مع ربة منزل ادعت تعرض ابنتها للتحرش لابتزاز أحد الأشخاص بالبدرشين.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على ربة منزل بمنطقة البدرشين، وذلك بعد ادعائها تعرض ابنتها لواقعة تحرش، في محاولة منها لابتزاز أحد الأشخاص.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من إحدى السيدات ادعت تعرض ابنتها للتحرش من أحد الأشخاص.

بالفحص وإجراء التحريات تبين أن هناك اتفاقًا بين السيدة والمشكو في حقه بشأن استئجار شقة مملوكة لها، وأوضحت التحريات أن ربة المنزل اختلقت واقعة التحرش من أجل ابتزاز الرجل ماديًا.