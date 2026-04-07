رفضت الاستمرار معه.. استئناف المتهم بابتزاز فتاة بصور فاضحة على حبسه 3 سنوات

تنظر محكمة جنايات مستأنف القاهرة خلال شهر مايو المقبل، استئناف المتهم بابتزاز فتاة بصور فاضحة، على حكم حبسه 3 سنوات.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وائل زهران، قضت بمعاقبة شاب بالحبس 3 سنوات، بتهمة ابتزاز فتاة بصور فاضحة لها بعد رفضها الاستمرار معه.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من فتاة أفادت فيه بتعرضها للابتزاز على يد شاب، تعرفت عليه من خلال تطبيقات تعارف على مواقع التواصل الاجتماعى.

وقدمت المجنى عليها رسائل التهديد على هاتفها من المتهم فى حالة عدم استمرارها معه سيقوم بنشر الصور على جروبات "الواتس اب".

تبين من التحريات والتحقيقات صحة البلاغ، فتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة التي قررت حبسه وإحالته لمحكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها بسجنه فتقدم باستئناف على الحكم.