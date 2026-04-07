الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل ريش ضاني في الفرن زي المطاعم.. سر التتبيلة

طريقة عمل ريش ضاني في الفرن
طريقة عمل ريش ضاني في الفرن
أسماء عبد الحفيظ

تُعد ريش الضاني من الأكلات المفضلة لدى الكثيرين، خاصة في المناسبات والعزومات، لما تتميز به من طعم غني وقيمة غذائية عالية. ومع ارتفاع أسعار اللحوم، تبحث ربات البيوت عن أفضل الطرق لتحضير الريش في المنزل بنتيجة تضاهي المطاعم، مع ضمان أن تكون طرية وخالية من أي رائحة غير مرغوبة.

 طريقة عمل ريش ضاني في الفرن

 طريقة عمل ريش ضاني في الفرن

وفي هذا التقرير، نقدم لكِ طريقة عمل ريش ضاني في الفرن بخطوات سهلة، مع سر التتبيلة التي تمنحها مذاقًا لا يُقاوم، للشيف سلمى الحافظ.

مكونات ريش الضاني في الفرن

 طريقة عمل ريش ضاني في الفرن
  • 1 كيلو ريش ضاني
  • 2 ملعقة كبيرة زبادي
  • 3 فصوص ثوم مفروم
  • عصير ليمونة
  • 2 ملعقة زيت زيتون
  • ملعقة صغيرة ملح
  • نصف ملعقة فلفل أسود
  • ملعقة صغيرة بهارات لحم
  • نصف ملعقة قرفة
  • نصف ملعقة بابريكا
  • رشة روزماري أو زعتر

 طريقة عمل ريش ضاني في الفرن

 طريقة عمل ريش ضاني في الفرن 
  • في وعاء عميق، اخلطي الزبادي مع الثوم وعصير الليمون وزيت الزيتون.
  • أضيفي جميع التوابل وقلّبي جيدًا حتى تتجانس التتبيلة.
  • ضعي ريش الضاني في التتبيلة وقلّبيها جيدًا حتى تتغطى بالكامل.
  • غطي الوعاء واتركيها في الثلاجة لمدة لا تقل عن 4 ساعات ويُفضل ليلة كاملة.
  • سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.
  • رصي الريش في صينية فرن، ويمكن إضافة شرائح بصل أو بطاطس أسفلها لتعزيز الطعم.
  • غطي الصينية بورق فويل واتركيها في الفرن لمدة 40 دقيقة.
  • أزيلي الفويل واتركيها تتحمر لمدة 15-20 دقيقة حتى تأخذ لونًا ذهبيًا شهيًا.


سر نجاح الوصفة

  • الزبادي والليمون: يساعدان في تطرية اللحم والتخلص من الزفارة.
  • التتبيل المسبق: كلما زادت مدة التتبيلة، زاد الطعم جمالًا.
  • التغطية بالفويل: تحافظ على العصارة داخل اللحم فتظل طرية.


نصائح ذهبية

  • اختاري ريش ضاني صغيرة في السن لضمان الطراوة.
  • لا تفرطي في الطهي حتى لا تصبح جافة.
  • يمكن إضافة ملعقة عسل للتتبيلة لإعطاء لون وطعم مميز.
