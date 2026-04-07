ديني

هل تؤجر المرأة على الأعمال المنزلية؟.. الأزهر للفتوى يجيب

عبد الرحمن محمد

أجابت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال حول مدى حصول المرأة على ثواب مقابل ما تقوم به من أعمال وأعباء منزلية، مؤكدة أن كل عمل يمكن أن يكون له ثواب أو لا يكون، وذلك بحسب النية، موضحة أن الإنسان إذا أخلص النية في أي عمل وجعله بقصد النفع أو التقرب إلى الله؛ فإنه يؤجر عليه.

وأوضحت هبة إبراهيم، خلال لقاء تلفزيوني، أن الأعمال المنزلية يمكن تحويلها من عادات يومية إلى عبادات يؤجر عليها الإنسان، فعند إعداد الطعام؛ يمكن للمرأة أن تنوي إطعام الآخرين، فتؤجر على ذلك، وعند ترتيب المنزل وتنظيفه؛ يمكن أن تنوي إدخال السرور على أهل بيتها وتهيئة مكان مناسب للعبادة أو الدراسة، وهو ما يجعلها مأجورة على هذه الأعمال.

وأضافت أن النية هي الفارق الأساسي الذي يحول العمل من مجرد عادة إلى عبادة، مستشهدة بقول النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات».

كما أوضحت أن المرأة في بيتها راعية ومسؤولة عن رعيتها، كما ورد في الحديث الشريف، وبالتالي فإن قيامها بمهامها بنية الرعاية والاهتمام؛ يجعلها في دائرة الأجر والثواب.

وأشارت إلى أن حسن تبعل المرأة لزوجها؛ من أعظم أبواب الأجر، حيث بيّن النبي ﷺ أن المرأة تؤجر على حسن معاملتها لزوجها وقيامها بشؤون بيتها، مؤكدة أن ذلك قد يعادل في الأجر ما يقوم به الرجل من أعمال كالجهاد والخروج للعبادات الجماعية.

وأكدت أن كل ما تقوم به المرأة داخل بيتها من رعاية وتنظيم وإعداد للطعام وتهيئة الأجواء الأسرية؛ يمكن أن يكون سببًا في نيل الأجر العظيم، إذا اقترن بالنية الصادقة، داعية إلى استحضار هذه النية في كل تفاصيل الحياة اليومية حتى تنال المرأة الثواب والبركة. 

إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص 5 أيام متتالية بدءًا من 9 أبريل

بعد قرار رئيس الوزراء.. إجازة رسمية 5 أيام متتالية بدءًا من 9 أبريل لهؤلاء

رسميًا.. سعر البنزين اليوم في مصر

رسميًا.. سعر البنزين اليوم في مصر

عداد الكهرباء

بعد 3 أشهر دون شحن.. رفع عداد الكهرباء مسبق الدفع

طفلة مخطوفة

حياة ضاعت 12 عامًا ثم عادت.. حكاية الطفلة المخطوفة بالوايلي

صورة أرشيفية لمبني الكونجرس الأمريكي

تحرك داخل الكونجرس الأمريكي لعزل ترامب ووزير الدفاع

الذهب

خطوة صادمة بأرباح قياسية.. فرنسا تسحب احتياطاتها من الذهب بنيويورك

امطار

سحب ممطرة تتقدم.. الأرصاد تكشف تطورات حالة الطقس الساعات المقبلة

أرشيفية

طائرات مسيرة.. إصابة 15 جنديا أمريكيا في هجوم إيراني على قاعدة بالكويت

الزمالك

وصول بعثة الزمالك الي مطار هواري بالجزائر استعداد لمواجهة شباب بلوزداد

الملاكمة

انطلاق ثالث أيام بطولة الجمهورية لرجال الملاكمة وانتقاء المواهب للمنتخب الأول

كأس أمم إفريقيا

رسميًا.. تحديد موعد كأس أمم أفريقيا 2027 في كينيا وأوغندا وتنزانيا

بالصور

تناول البصل الأخضر مع الرنجة والفسيخ.. لهذه الأسباب

تناول البصل الاخضر
تناول البصل الاخضر
تناول البصل الاخضر

حملات مرورية مكثفة لضمان الانضباط وتحقيق السيولة المرورية بالشرقية

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

تغيب موظفين وغلق مقرات عدد من الوحدات المحلية وإحالة المقصرين للتحقيق بالشرقية

وحدة محلية
وحدة محلية
وحدة محلية

متلازمة الست المُرهَقة.. ليه كل ست بقت حاسة أنها لوحدها؟

متلازمة الست المُرهَقة
متلازمة الست المُرهَقة
متلازمة الست المُرهَقة

دكتور /محمد عسكر إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: سباق العقول بين الإنسان والآلة.. من يحسم معركة المستقبل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل واشنطن وتل أبيب في مأزق حقيقي بعد فشل رهان الحرب الخاطفة؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الجحيم للجميع.. ماذا لو أشعل ترامب حربًا شاملة ضد إيران؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: معركتي مع الآلة !!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وهم الأهمية

المزيد