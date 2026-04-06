أين تقف المرأة خلف الرجل في الصلاة؟.. الأزهر العالمي للفتوى يوضح

أجابت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن سؤال حول موضع وقوف المرأة عند اقتدائها بالرجل في الصلاة، مؤكدة أن السنة أن يتقدم الرجل الإمام وتقف المرأة أو النساء خلفه، كما ورد عن النبي ﷺ في صلاته بالنساء، حيث كان يتقدم ويصلين من خلفه.

أين تقف المرأة خلف الرجل في الصلاة؟

وأوضحت هبة إبراهيم، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "فقه النساء"، المذاع على قناة الناس، اليوم، أن هذا هو التنظيم الصحيح للإمامة، سواء كانت امرأة واحدة أو أكثر، كأن يكون زوج يصلي بزوجته أو ببناته، حيث يتقدم هو للإمامة ويقفون هن خلفه ويتابعنه في الصلاة.

وأضافت أن هذه الصورة هي التي استقر عليها العمل، وهي موافقة لما ورد في السنة النبوية، مؤكدة أن ترتيب الصفوف في الصلاة له ضوابطه التي تحقق الانضباط والخشوع أثناء أداء العبادة.

وأشارت إلى أنه لا توجد شروط معقدة لإمامة الرجل للنساء، وإنما يكفي أن يكون عالمًا بأحكام الصلاة التي يؤديها، وقادرًا على قراءة ما تيسر من القرآن دون خطأ مؤثر، خاصة قراءة الفاتحة.

وأكدت أن تحقق هذه الشروط البسيطة يجعل الرجل صالحًا للإمامة، سواء في نطاق الأسرة أو في تجمع من النساء، مشددة على أهمية الالتزام بهذه الآداب لضمان صحة الصلاة وأدائها بالشكل الصحيح.